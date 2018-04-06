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    Selahattin Demirtaş

    Yasal tutukluluk süresi bitti: Demirtaş'ın 'suç işlemeye tahrik'ten tahliyesi istendi

    © AFP 2018/ JOHN THYS
    Türkiye
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    Diyarbakır Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla 4 Kasım 2016'da tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle tahliyesi talep edildi.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan Demirtaş'ın ‘suç işlemeye tahrik'ten tutukluluğunun kaldırılması için Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

    Selahattin Demirtaş
    © AA/ Yaşarcan Aygün
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    Avukat Mahsuni Karaman, söz konusu suçtan tutuklama süresinin bir yıl olduğunu, zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek, altı ay uzatılabileceğini, Demirtaş'ın ise bir yıl beş aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

    Karaman, müvekkilinin iki tutukluma müzakeresi bulunduğunu, bunlardan birinin ‘örgüt üyeliği' diğerinin ise ‘suç işlemeye tahrik' olduğunu belirterek, ikinci müzakerenin Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevi kapsamında olduğunu söyledi.

    Karaman, "Şimdi bu suç yönünden bir yıllık azami tutuklama süresi çoktan doldu. Gerekçeli uzatma kararı ise hiç yok. Temel 1 yılık süre aşıldığı için müvekkilim Selahattin Demirtaş'ın bu suç yönünden tutukluluğunun kaldırılması gerekiyor. Kaldı ki uzatma sayılsa bile 6 aylık uzatmanın da 5 ayı bitti" dedi.

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    Etiketler:
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP, Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş, Türkiye
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