Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tanrıkulu'nun danışmanı, "Hayati riski yok. Müşahade altında tutuluyor" açıklamasında bulundu.

27 Mayıs 1963'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Tanrıkulu, uzun yıllar avukatlık ve insan hakları savunuculuğu yaptı. 2010-2016 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen, 2011 yılında CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babası.