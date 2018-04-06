Aydın Doğan veda etti: Bana haksızlık edenlerin üzerinde de çok emeğim var

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışı dün resmi olarak gerçekleşti. Çalışanlarına veda eden Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, "Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ama bana haksızlık edenler çıktı, Allah biliyor, onların üzerinde de çok emeğim var" dedi.

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu dün 1.1 milyar dolar karşılığında resmen Erdoğan Demirören'e satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, çalışanlarına veda etti.

T24'ün aktardığına göre, veda konuşmasında çalışanlarından helallik isteyen Aydın Doğan, şunları söyledi:

Aydın Doğan, Trump Towers’ta Posta, Fanatik ve dergi grubu çalışanlarına veda konuşması yapıyor. pic.twitter.com/JJFAgUKckG — Izzet Capa (@izzetcapa) April 6, 2018

"Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. Ama bana haksızlık edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum. Onlar ister etsinler, ister etmesinler. Allah biliyor, onların üzerinde de çok emeğim var. Çok iftira attılar bana."

AYDIN DOĞAN'A VEDA PANKARTI: BİZ SİZİ ÇOK SEVDİK



Öte yandan Medyatava'nın haberine göre, Kanal D çalışanları Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Arzuhan Doğan Yalçındağ için bir pankart hazırlattı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışı resmi olarak gerçekleşti.



Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın veda mektubunun ardından, Kanal D çalışanları Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Yalçındağ için sürpriz pankart hazırlattı pic.twitter.com/TwoBUCSBMb — Az Önce Oldu (@azonceoldu) April 6, 2018

​Pankartta, "İmzaların atılmasının ardından çalışanlarına duygusal bir mektupla veda eden Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, 'Bizi her zaman bu koca çınarın birbirine geçmiş dalları gibi gördüm" dedi ve çalışanlar adına Lülebürgaz'da 1200 fidan dikildiğini belirterek, "Şimdi bu aile Lüleburgaz'da ulu bir çınarın etrafındaki 1200 fidan ile Doğan TV ormanı olarak yaşayacak" ifadeleri yer aldı.