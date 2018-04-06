'DEAŞ'lı değilim, ÖSO mensubuyum' diyen sanığa tahliye

Kayseri'de IŞİD'e üye olmak suçundan yargılanan tutuklu sanık Safa Sarıbek savunmasında, "DEAŞ üyesi değilim, ÖSO saflarında yer aldım" dedi. Mahkeme heyeti, Sarıbek'e 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye etti.

DHA'nın haberine göre, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken yakalanan 'Zekeriya' kod adlı ve başka bir suçtan tutuklu IŞİD üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanık Safa Sarıbek ile tutuksuz sanıklardan Yusuf I., Hüseyin S., Zekeriya S., Erdin S., Ahmet T., Barış E., Amir S., İbrahim S., Qosbi S., Loay S. duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

'100 DOLAR KARŞILIĞI TÜRKİYEYE GEÇTİM'

17 yaşında Kayseri'den Suriye'ye gittiğini belirten tutuklu sanık Safa Sarıbek, "Ailemi özlemiştim, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek istedim. Araplar kaçakçılıktan yüksek para istediği için Azerilerin bulunduğı bölgeden 100 dolar karşılığı Darkuş bölgesinden, Hatay'ın Yayladağ'ı ilçesine 2016 yılının Nisan ayında geçiş yaptım. İsmim Safa olduğu için kod adı vermediler. Dini eğitim aldım fakat silahlı eğitim almadım. Çatışmalara katılmadım" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, Oğuzhan Korkmaz'ın, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamasından dolayı bu davadan reddini, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında yer aldığını iddia eden Safa Sarıbek'in ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde IŞİD'den askeri ve siyasi eğitimler aldığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Safa Sarıbek'in ‘örgüt üyeliği suçundan' 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, Oğuzhan Korkmaz ve tutuksuz sanık Ahmet T.'nin bu davadan derdest edilerek reddine, diğer tutuksuz sanıkların ‘delil yetersizliğinden' beraatlarine karar verdi.