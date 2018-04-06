Karlov suikastçısının 'ağabeyi' adliyeye sevk edildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'ağabeyi' olduğu belirtilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt, adliyeye getirildi. Söğüt'ün, hakkındaki iddiaları reddettiği belirtildi.