Karlov suikastçısının 'ağabeyi' adliyeye sevk edildi

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla gözaltına alınan Söğüt'ün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'ağabeyi' olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Söğüt'ün, Emniyet'te hakkındaki iddiaları reddettiği belirtildi.
ByLock kullandığı belirlenen şüphelinin, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve 'Ahmet' kod adını kullandığı belirlendi. Söğüt'ün, saldırgan Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendiriliyor.
BTK'den ihraç edilen Şahin Söğüt'ün, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği öne sürüldü.
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