Balıklıgöl'deki hissesini 9 milyon liraya satılığa çıkardı: Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazla

Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688.88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu, sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı.

İstanbul'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, mirasçısı olduğu Balıklıgöl platosundaki 688.88 metrekarelik alana kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilinmeyen 'L' şeklindeki Halil-ür Rahman Medresesi'ndeki yüzde 9'luk olan 62 metrekare olan hissesini, 'arsa' adı altında satılığa çıkardı.

© Fotoğraf: DHA Nimetoğlu, ilana yoğun ilgi gösterildiğini, telefonlarının susmadığını söyledi.

Bir internet sitesine ilan veren Nimetoğlu, mirasçısı olduğu SİT alanı içerisinde yer alan hissesini, 9 milyon liraya satacağını duyurdu. İlandaki medresenin yüzde 9 hissesinin elinde bulunduğunu belirten Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı alanla ilgili şunları yazdı:

'MANEVİ DUYGULARI OLAN KİŞİLERE SATIŞ YAPILACAK'

"İnşaat izni yoktur. Toplam hisse: işaretli yapılar+suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır."

Dolandırıcı olmadığını kaydeden Nimetoğlu, manevi duyguları olan kişilere satış yapacaklarını söyledi.