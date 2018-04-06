Diyarbakır'da liseli kız öğrenci, okula getirdiği tabancayla kendini vurdu

Diyarbakır'da M.G. adlı liseli kız öğrenci, tartıştığı arkadaşı özrünü kabul etmeyince okula getirdiği kurusıkı tabancayla başına ateş ederek kendisini yaralandı.

Yenişehir ilçesi Süleyman Demirel Kız Meslek Lisesi'nde okuyan M.G., önceki gün bir kız arkadaşıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. M.G., bir süre sonra arkadaşıyla konuşup özür dileyerek, kendisini affetmesini istedi. Ancak arkadaşı bu isteğe olumsuz cevap verdi.

'BAŞINA DAYAYIP TETİĞİ ÇEKTİ'

DHA'nın aktardığına göre, bugün öğle saatlerinde okulun karşısındaki caddeye giden M.G., diğer arkadaşlarını da çağırdı. Üzerinde silah olduğunu belirten M.G., tartıştığı arkadaşı özrünü kabul etmediği için intihar edeceğini söyledi. M.G., ardından yanındaki kurusıkı tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Yaralanan M.G., arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başının sağ kısmında yanık oluşan M.G., tedaviye alındı.