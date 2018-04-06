Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya dair soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 öğretim görevlisinin öldürülmenin katil zanlısı Volkan Bayar ile kendisi gibi araştırma görevlisi olan boşandığı Saadet Aylin Bayar bugün sorgulandı.

1981 Ankara doğumlu, ABD'de Denver Üniversitesi'nde eğitim almış Volkan Bayar'ın saldırı nedeniyle pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

İki şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ancak olayla ilgili başlatılan soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, dün fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Bugün üniversitedeki cenaze töreninde ölenlerin yakınları Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'e tepki gösterdi. Bu sırad kalabalık da ''Rektör istifa'' diye bağırdı.

Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın babası Ömer Yalçın ve erkek kardeşi Habil Yalçın, bağırarak ''Çocuklarımızı koruyamadılar" dedi. Rektöre doğru yürüyen Habil Yalçın'ı polisler uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisleri protokolün önünde set oluşturdu.

102 KİŞİ HAKKINDA FETÖ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞ

Öğretim üyesi Yalçın Bay, gazetecilere yaptığı açıklamada Volkan Bayar'ın 102 kişi hakkında FETÖ suçlamasında bulunduğunu söyledi. Bay, ''Tanımadığı insanları bile şikayet etti bu tetikçi'' dedi.

Tabutların cenaze araçlarına konularak götürülmesi sırasında kalabalık ve ölenlerin yakını Rektör Gönen'e tepkilerini sürdürdü.