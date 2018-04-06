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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu, 'gerilla annesi oynamak istiyorum' diyen sanatçı benzerlerine sahip çıktı

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la birlikte sanatçıların sınır ziyaretine getirdiği eleştirilerle ilgili açıklama yaptı.

    Ünal, 'Kandil destekçisi' diye nitelediği HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı 'hapishanede ziyarete gitmeyi sorun olarak görmeyen CHP'nin Mehmetçik'i ziyarete giden sanatçıyı sorun haline getirdiğini' dile getirdi.

    AK Parti Sözcüsü şunları söyledi:

    "Cumhurbaşkanımızın yaptığı sınır karakolu ziyareti üzerinden ana muhalefet partisinin saldırıları oldu. Sanatçılara yönelik ifadeler çirkin ve terbiye dışı. Sanatçılarımız oraya vatan millet sevgisiyle gittiler. Bir görevi ifa ettiler. Orada olmak isteyen başka sanatçılarımız da vardı. Kılıçdaroğlu halkın sanatçısı ve sarayın sanatçısı gibi çirkin bir dil kullanmıştır.''

    ''Sorumlu davranmamız Kılıçdaroğlu'nun her grup toplantısında bize hakaret etmesine hak vermiyor. Kemal Kılıçaroğlu bu tavrından vazgeçmelidir. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Şunu unutmasınlar tehdit ettikleri siyasi irade 15 Temmuz cehenneminden çıkmıştır. Bize ettikleri hakaretlerden geri duracak değiliz. Aynı şekilde cevap vermesini biliriz. Ama biz onlara cevap verirsek bu seviyesizlik bu topluma da zarar verir. Biz onların seviyesine inmiyorsak bizim onlardan çekindiğimiz ya da onayladığımız anlamına gelmiyor.''

    ''Zeytin Dalı Harekatı siyasi iradenin zaferidir. Afrin'i siyasetin başarısı olarak görmeyecekseniz neyle açıklayacaksınız? CHP'nin faşist aklı siyasetçilerden nefret ettiği için harekattaki siyasi iradeyi yok sayıyor.''

    ''Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıp antidepresan almış gibi ağzına geleni söylüyor, çirkin ifadeyi kullanıyor. Bu kadar konfor bu kadar rahatlık siyasette olmaz. Muhalefet olarak sorumluluk almayabilirsiniz ama biz burada evcilik oynamıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele edeceğiz bir taraftan da terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşacağız. Kimse bize hakaret etme hakkına sahip değildir. Kendilerinin hakaret etme hedefine oturmuş bir iktidar yok. Bunu anlamaları bilmeleri gerekiyor.''

    ''Biz mücadelemizi hukuk nezdinde vereceğiz. Bizler artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretlere dava açmaktan bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye terör sevici bir muhalefeti hak etmiyor. Buradan gerçek CHP'lilere sesleniyorum, artık bu duruma el koyun. Bu artık Türkiye'yi geren bizi geren siyaseti rehin alan Türkiye'nin gündemini rehin alan bir hale geldi.''

    ''Şeker fabrikalarıyla ilgili konuya gelince özelleştirme için alınan karar doğrultusunda bugün ihalesi yapıldı. Şeffaf bir şekilde gerçekleşen ihaleyi CHP'liler hukuksuz bir şekilde bastılar. İhaleye fesat karıştırmak olarak değerlendirilebilir. Biz özelleştirme yaparken, bizden önceki özelleştirmelere bakın. Özelleştirilen devlet kurumlarındaki personel kapının önüne konulurdu. CHP'nin derdi şeker fabrikalarında çalışanları korumak mı? Yaptığı düşmanlığa yeni bir gerekçe ve sebep oluşturmaya çalışmak.''

    ''Muhalefetin ittifak formülünü daha söylemediler. CHP ile HDP arasında fikri bir işbirliği var. Her ikisi de ruh ikizi gibi hareket etmekte. Aynı terör örgütüne sempati duymaları açısından bir ortaklık söz konusu. HDP'nin şu anda hapiste olan eş başkanlarıyla görüşmelerini de yaptılar. Önümüzdeki süreçte kendilerinin deklare ettiği, ifade ettiği bir ittifak üzerinden değerlendirmelerimizi yapacağız.''

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