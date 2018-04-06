Çavuşoğlu: Kosova bu girdaptan kurtulamazsa FETÖ'nün kontrolünde bir ülke olur

© REUTERS/ Hazir Reka Kosova parlamentosu, MİT operasyonunu soruşturacak

Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığına ikinci kez seçilen Mehmet Şahin'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, 'FETÖ'cü hainlerin nerede olursa olsun peşlerini bırakmayacaklarına' değinerek Çavuşoğlu, 'içeride ve dışarıda enselerinde olduklarını' söyledi.

'KOSOVA KARIŞTI, NEDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER?'

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

© AA/ Emre Şenoğlu Kosova Başbakanı, MİT operasyonu sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı



Cumhurbaşkanımız Kosova'yı tanımayan hangi ülke olursa olsun onun başbakanı, cumhurbaşkanıyla konuştuğu zaman bunu hatırlatıyor. Buna inandığımız için yapıyoruz. Sırbistan ile ilişkiler mükemmel. Anlaşamadığımız tek nokta Kosova konusu. Sırbistan ile Kosova'yı parantez içine alarak ilişkileri geliştirdik. Sırbistan ile ilişkimizi her anlamda geliştiriyoruz herkesle de böyle geliştirmek istiyoruz. Ama neden Kosova? En çok yatırımı biz yapıyoruz. Üçüncü sıradayız.

'GELENLER 'ONLARIN ÇOCUKLARINI OKUTUYORUZ' DİYE İTİRAF ETTİ'

Bazı Asya, Latin Amerika gibi ülkelerin tedbir aldığını ifade eden Çavuşoğlu, bunları sınır dışı, bazılarını da teslim ettiğini dile getirdi.

'İKİ HAİNİN DOSTU MUSUNUZ, TÜRKİYE'NİN Mİ?'

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: