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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Kosova bu girdaptan kurtulamazsa FETÖ'nün kontrolünde bir ülke olur

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın içine düştüğü girdaptan kurtulamazsa FETÖ'nün kontrolünde bir ülke olacağını söyledi.

    Kosova parlametosu
    © REUTERS/ Hazir Reka
    Kosova parlamentosu, MİT operasyonunu soruşturacak
    Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığına ikinci kez seçilen Mehmet Şahin'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, 'FETÖ'cü hainlerin nerede olursa olsun peşlerini bırakmayacaklarına' değinerek Çavuşoğlu, 'içeride ve dışarıda enselerinde olduklarını' söyledi.

    'KOSOVA KARIŞTI, NEDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER?'

    Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    • Yeni MİT tabelası
      © AA/ Emre Şenoğlu
      Kosova Başbakanı, MİT operasyonu sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı
      Öyle yurt dışına kaçtı, orada Türk devletine ihanet etmek yok. Nerede olursanız olun size rahat, huzur yok. Nerede olursa olsun hesap vereceksiniz. Bugünlerde yine bazı ülkelerden bunları getiriyor, adalete, yargıya teslim ediyoruz. En son Kosova'dan getirdik. Kosova karıştı. Neden karıştı, neden birbirlerine girdiler? Neden görevden alındılar? Oysa Kosova'yı ABD'den sonra ikinci tanıyan ülkeyiz ve Kosova'nın tanınması için dünyada çok aktif bir politika izliyoruz.
    • Cumhurbaşkanımız Kosova'yı tanımayan hangi ülke olursa olsun onun başbakanı, cumhurbaşkanıyla konuştuğu zaman bunu hatırlatıyor. Buna inandığımız için yapıyoruz. Sırbistan ile ilişkiler mükemmel. Anlaşamadığımız tek nokta Kosova konusu. Sırbistan ile Kosova'yı parantez içine alarak ilişkileri geliştirdik. Sırbistan ile ilişkimizi her anlamda geliştiriyoruz herkesle de böyle geliştirmek istiyoruz. Ama neden Kosova? En çok yatırımı biz yapıyoruz. Üçüncü sıradayız.

    'GELENLER 'ONLARIN ÇOCUKLARINI OKUTUYORUZ' DİYE İTİRAF ETTİ'

    • Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina
      © AA/
      MİT'ten FETÖ'nün Balkan yapılanmasına operasyon: Üst düzey 6 kişi Türkiye'ye getirildi
      İki sebebi var; Biri FETÖ. Tüm kurumların en iç noktalarına sızmış. Neden bazılarını görevden aldılar? İşte gelenlerden biri itiraf etti: Onların çocuklarını okutuyoruz, ondan diye. Çocuklarını alıyorlar, elitlerin çocuklarını alıyorlar. Onlar devlet kurumuna giriyorlar ve içeride kontrol ediyorlar. Kırgızistan'ı da böyle yapıyorlar. Diğer ülkeleri de böyle yapıyorlar. Afrika'da da böyle yapıyorlar. Bir de çok ciddi paralar harcıyorlar.

    Bazı Asya, Latin Amerika gibi ülkelerin tedbir aldığını ifade eden Çavuşoğlu, bunları sınır dışı, bazılarını da teslim ettiğini dile getirdi.

    'İKİ HAİNİN DOSTU MUSUNUZ, TÜRKİYE'NİN Mİ?'

    Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    • Uğur Toksoy
      © REUTERS/ Hazir Reka
      Kosova, FETÖ şüphelisi eğitimciyi Türkiye'ye iade etmedi
      Kosova içine düştüğü bu girdaptan kurtulamazsa FETÖ'nün kontrolünde bir ülke olur. Türkiye olarak bu gerçekleri söylemek zorundayız. Türkiye'ye yönelik yaptıkları konuşmaları da kabul etmiyoruz. Dostluğun, kardeşliğin ve desteğin karşılığı bu olmamalı. İki hainin dostu musunuz, Türkiye'nin mi? Biz tarih boyunca dost ve kardeş olduk. Bundan sonra da böyle olacağız. Hainlerin ülkenizden temizlenmesi gerekiyor ve ilişkilerimizin rehin alınmasına müsade etmememiz gerekiyor.
    • Elbette sadece hainleri değil, bu hainleri destekleyenlerin baskısı sonucunda da bu tepkiler geldi. İnşallah Kosova bu hainlerden temizlenir. Kosovalı kardeşlerimiz de huzura kavuşur ama ne olursa olsun ister Kosova'da ister başka yerde bize yönelik hainlerin bulundurulmasına müsade etmeyeceğiz. Bu onların içişlerine karışmak değildir. Kosova'nın Türkiye'de darbe yapmış hainlerin temsilcilerini ülkesinde barındırmaması gerekiyor. Dosttan beklediğimiz budur. İnşallah Kosova bundan sonra daha sorumlu adım atar dostluk ve kardeşliğin gereğini yapar.

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    Etiketler:
    MİT, FETÖ, Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Türkiye
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