Bakanların görev ve yetkilerine tırpan

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyum çalışmalarıyla ilgili gelinen noktayı aktardı.
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Yazıcı, yeni bakanlar için 'şimdiki bakanlardan daha az, müsteşarlardan daha fazla yetki' çerçevesi çizmeyi tartıştıklarını aktardı.
Erdoğan, “Çalışın getirin seçenekleri, bakalım. Bir an önce tamamlayın” dedi.
Uyum çalışmalarıyla ilgili toplantı 19 Nisan’da yapılacak.
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