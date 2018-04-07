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    referandum - sandık - İzmir

    Türkiye'de seçmenin yüzde 45'i oy verecek parti arıyor

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Türkiye
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    CHP'ye sunum yapan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'deki seçmenin yüzde 45'inin partisinin olmadığını söyledi. Ağırdır'a göre bu oy geçişkenliği CHP için bir avantaj. Ağırdır'ın CHP'ye tavsiyeleri arasında “Şunu dersem iktidar bizi şöyle tarif eder” gibi korkuların aşılması gerektiği de yer aldı.

    Referandum - oy
    © AA/ Hakan Mehmet Şahin
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    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde dün bir dizi toplantıyı arka arkaya gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde ilk olarak PM, YDK ve milletvekili grubu genel merkeze gelerek KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın hazırladığı 'TÜSES- 2019’a Doğru Stratejik Değerlendirmeler’ başlıklı sunumu dinledi. Sunumda 2002’den bu yana toplumsal ve siyasal değişimler ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından da PM toplantısı yapıldı. 

    'CHP'NİN BİR ÜTOPYASI OLMALI'

    Edinilen bilgiye göre Ağırdır sunumunda bir kutuplaşma gerçeği olduğunu ve bunun yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada yaşandığını anlattı. Ağırdır, “Buna rağmen yüzde 45 dilimlik oy geçişkenliği var. Bu yüzde 45’in bir partisi yok. Çok yüksek bir oran. Bu sizin avantajınız. Bu kişilerin değişim özlemi var ama umut vaat eden bir yapı da bulamıyorlar. CHP umut vermeli, CHP’nin bir ütopyası olmalı” dedi.

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    "Türkiye’nin hangi ülke olmasını istersiniz” sorusuna yüzde 80’in bir Avrupa ülkesi adını verdiği, sadece yüzde 2’lik bir kesimin şeriatla yönetilen bir Ortadoğu ülkesinin adını söylediğini aktaran Ağırdır’ın, “Sisteme karşı demokratikleşme mücadelesi vermelisiniz. Özgürlüğü seslendirmelisiniz, toplumun yüzde 80’inin temel beklentisi adaletin tesis edilmesi. Toplum adalet, özgürlük ve eşitlik istiyor” dedi. CHP’ye yönelik eleştirileri de dile getiren Ağırdır’ın, “Sizin seçmeniniz belediye başkanını da, milletvekilini de, parti yöneticilerini de kendisi belirlemek istiyor. Siyasetten uzak duran, hiyerarşik yapıya uymak istemeyen gençlere ‘benim adayım budur’ diye önüne koyarsanız sizden uzak durur. Kapılarınızı, pencerelerinizi sonuna kadar açın, partiye gençleri alın, yeni düşüncelerin partiye gelmesinden korkmayın” ifadelerini kullandı. 

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    CHP’lilere, “Şunu dersem şu şekilde damgalanırım, iktidar bizi şöyle tarif eder” gibi korkuları aşmaları tavsiyesi veren Ağırdır, bu korkuların hiçbir karşılığı olmadığının altını çizdi. Ağırdır, “İktidar size siyaset sınırını çizmesin, siyaset yapma alanı zaten daralıyor. Bu alanı yeni fikirlerle, radikal kararlarla, dinamik bir yapı ile çözebilirsiniz” diye konuştu. Seçmenin yalnızca Kılıçdaroğlu’na bakarak oy vermediğini, il ve ilçe başkanlarının da genel başkan gibi güvenilir, temsil yeteneği olan ve politika konuşan kişilerden oluşması gerektiğini söyleyen Ağırdır, “Seçmen yalnızca Kılıçdaroğlu’na bakmıyor. İlçe yöneticisine de bakıyor” dedi. 

    Ağırdır’ın CHP’lilerin seçim güvenliğine ilişkin olarak “Bunlar oy çalacak” söyleminden kaçınması gerektiğini anlattığı, “Hem gerçekliği yok, hem de seçmeni sandıktan uzaklaştırıyor. Topluma umut ve güven vermeniz gerekir” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

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    Etiketler:
    CHP, KONDA, Bekir Ağırdır, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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