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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çorum'da düzenlediği Şeker Vatandır Vatan Satılamaz mitinginde konuştu.

    Kılıçdaroğlu: Sana şeker fabrikalarını sattırmayacağız

    © AA/ Kemal Ceylan
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çorum'da düzenlediği "Şeker Vatandır Vatan Satılamaz" mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ''Sana şeker fabrikalarını sattırmayacağız'' diye seslendi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum'daki şeker mitinginde yaptığı konuşmanın satır başları söyle:

    * Bu miting bir parti mitingi değildir. Cumhuriyet mitingidir, vatan mitingidir, şeker mitingidir. Bu miting şekere fabrikaya alın terine sahip çıkma mitingidir. O nedenle diyoruz ki "Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz.

    'ŞEKER FABRİKASI KURMAYAN TEK LİDER'

    * İlk kez bu topraklarda kendi paramızı kendi bankalarımızda bastık. Milliyetçilik sözle olmaz, çalışmayla olur. Şeker fabrikalarını yumurta satarak, tavuk satarak, toprak bağışlayarak kurduk. Bugünlere böyle gelindi. Atatürk'ten başlıyor, İnönü, Menderes, Erbakan'a, Özal'a, Demirel'e kadar. Bugüne kadar her Başbakan şeker fabrikası kurdu. Bu ülkede şeker fabrikası kurmayan tek başbakan var. Onu da herkes biliyor.

    'PLANLI TEK ÜRÜNÜMÜZ ŞEKER PANCARI'

    * Hayatında şeker fabrikası kurmayan şeker fabrikası satacağım diyor. Kime satacaksın? Niye satacaksın? Çok güzel bir tabiatımız var. Şeker pancarı üretiminde Türkiye Cumhuriyeti dünya 5'ncisi. Bunu hazmedemiyorlar. Sizin ayağınızı nasıl kaydırırız da şekri satarız diyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Şeker vatandır, vatan satılmaz. Planlı tek ürünümüz şeker pancarıdır. Karadeniz'in, Akdeniz'in kıyıları hariç her yerde yetişiyor. Şeker pancarı demek niteliksiz iş gücüne istihdam demektir. İstihdam yaratıyor şeker pancarı. Sadece istihdam mı yaratıyor. Hayvancılıkta önemli bir gıda maddesidir. Türkiye, hayvancılıkta Ortadoğu'yu besliyordu. Şimdi ithal ediyoruz. Yem fiyatlarını bilen var mı? Sen yem fiyatlarını ucuz verdin de vatandaş mı hayvanı pahalı satıyor? Bir kilo süre bir kilo yem alıyorlar. Normalde bir kilo süte birkaç kilo yem almamız lazım. Pancar sadece şeker değil. Aynı dönem ormanın verdiği oksijenden 3 kat daha fazla oksijen veriyor şeker pancarı.

    'ŞEKER FABRİKALARI STRATEJİKTİR'

    * Şeker fabrikaları bazen stratejiktir. Van'ın Erciş ilçesinde tek fabrika var. Bütün kasaba oraya bakıyor. Herkes kazanıyor. Şimdi orayı satıyorlar. Bu Erciş'i yok edeceğim demektir. Senin feriştahın gelse orayı kapattırmayacağız. Karadeniz'in fındığı nasıl stratejikse, Zonguldak'ın kömürü nasıl stratjikse, şeker de öyle stratejiktir. Sarayda şeker yok. Şeker kilo aldırıyormuş. Yerine bal kullanıyorlar. Millet bir liraya muhtaç, gözünüze dizinize dursun. Şeker fabrikalarının satışını durdurdum de vallahi billahi gelip tebrik edeceğim.

    'BİR TEFECİYE 150 MİLYAR DOLAR FAZİ ÖDÜYORLAR'

    * Bir ülkeyi yönetenler yakayı tefeciye kaptırdılarsa her şeyi yaparlar. Örnek vereyim. Bir avuç tefeciye yurtdışındaki tefeciye ödenen faiz 150 milyar dolar. Buradan çağrı yapıyorum. Siz Londra ağırlıklı bir grup tefeciye 150 milyar dolar faiz ödediniz. Çıkın cevaplayın. İçerideki tefecilere ödediklerini de söyleyeceğim. Şeker fabrikalarını bunun için satıyorlar. Aranızda devlet tahvili alan var mı? Yurtiçindeki bir grup tefecilere 675 milyar faiz ödediler. Yine sesleniyorum. 'Ey Kılıçdaroğlu sen Çorum'dan 675 milyar faiz ödedi dedi bu yalan' diyin. Diyemezler, bunlar devletin rakamları. Son 15 yılda milletin vergileri ile yapılan fabrikalar satıldı. Kaç lira para aldılar o satıştan biliyor musunuz? 60 milyar dolar aldılar. Sizden vergi aldılar, satıştan 60 milyar dolar aldılar yetmedi. Milletin ahlakına, sağduysuna sesleniyorum. Saray dediniz saray verdiler, hanedan dediniz hanedan dediler. Ne istediyseniz verdiler. Sizin bu milletle derdiniz ne? Neden satıyorsunuz kardeşim. Yolda gelirken vatandaş diyor ki bu fabrikada 20 senedir taşeron çalışıyorum. Neden kadro vermiyorsun bu vatandaşa kardeşim. Yemin yüzde 50'sini ithal ediyoruz. Aklınıza gelir miydi saman ithal edeceğiniz? Saman ithal ediyorsanız bu memlekette bir dert var demektir. Saman ithal eden bir yöneticiden, yöneticilerden bu memlekete hayır gelmez.

    'VALLAHİ, BİLLAHİ, TİLLAHİ SİZİ KANDIRIYORLAR'

    * Bu fabrikalar zarar ettiği için satıyoruz diyorlar. İnanıyor musunuz? Çorumlular sizin inandığınız her şeye ben de inanıyorum. Vallahi, billahi, tillahi sizi kandırıyorlar. Bu fabrikalar zarar etmiyor. Ankara'daki beyler bekliyorlar. Birinin yanında belki doktoru da bekliyordur. Son 4 yıldır üretim yaptırılmıyor. Kim yaptırmıyor Ankara'daki beyler. Benim milletim artık yalana doydu. Bu bir parti değil vatan ve millet toplantısıdır. Kapatıyorsun 4 fabrikayı, yöneticiler var, işçiler var, geçici işçiler var. Bunların maaşlarını ödüyorsun? Sonra bunlar zarar ediyor diyorsun? Etmiyor, ettiriyorsun. Sana vallahi sattırmayacağız bu fabrikaları. Türk şeker dünyadaki tüm şeker üretenler arasında 14'üncüsü. Tepe kuruluşta Rürk şeker var. Senin kaç fabrikan var 14'üncü olan. Dünyada 14'üncü sırada şeker fabrikası zarar ediyor diyorsun.

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