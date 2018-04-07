Boğaz'da dev ticari geminin çarptığı yalı yıkıldı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen çok büyük bir dökme yük gemisi yalıya çarptı. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kısmen yıkıldı.

Kaza Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında Anadolu Hisarı mevkisinde meydana geldi.

225 metre uzunluğundaki geminin dümeninin kilitlenmesi ve sürüklenmesinin ardından çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ön cepheden çok büyük hasar aldı.

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı yalı bu hale geldi (Boğaz gemi trafiğine kapatıldı) https://t.co/a4OHKrHx0x pic.twitter.com/WHkVaclRa0 — NTV (@ntv) 7 Nisan 2018

Yalının ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya ait olduğu iddia edildi. Ama daha sonra kimsenin kalmadığı, organizasyonlar için kullanılan bir yalı olduğu söylendi.

Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi.