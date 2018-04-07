Erdoğan: Fransa, teröre destek veriyorsun, teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlıyorsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Denizli'deki il kongresinde halka ve partililere seslendi.

Erdoğan ''Fransa teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun, teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlıyorsun bunların hesabını veremeyeceksiniz bu terör belasından kurtulamayacaksınız. Batı bu teröristleri besledikçe batacak'' dedi.