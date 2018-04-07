At arabalarının yola çıkmasını yasaklayan belediyeden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak

Aylar öncesinde başkanımız @HuseyinSozlu bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK! pic.twitter.com/RDWjva7FS5