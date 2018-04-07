Muhtarlara silah talimi

Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bursa'da '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla polisler atış poligonunda bir araya geldi. Muhtarlara verilen atış eğitiminin ardından, muhtarlar kalaşnikof ve tabancalarla atış talimi yaptı.
Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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