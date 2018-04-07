Antalya'da yemekten zehirlenen çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 30 asker hastaneye kaldırıldı. Baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen askerlerden bir kısmı ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 30 kadar askerin baş dönmesi ve kusma şikayeti ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirildiği bildirildi. Tedavisi yapılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

TABURCU EDİLDİLER

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 30 civarında er ve erbaşın bazılarına serum takıldığı, bir bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve ciddi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı bildirildi.

MEVSİMSEL RAHATSIZLIK İHTİMALİ DE GÖZ ÖNÜNDE TUTULUYOR

Dışardan yemek satın alınması yapılmayan Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık nedeniyle olabileceği belirtildi.