Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazeteci Ömer Turan, son zamanların popüler İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunun, izleyenlere Gezi Parkı eylemlerinin 2. dalgasını yaratmak amacıyla sübliminal mesaj verdiğini iddia etti.

Turan Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şunları söyledi:

Müziginden sloganlarına, kostümünden mekanlara kadar her bir karesi sübliminal mesaj içeriyor. Bu kesinlikle incelenmelidir. Tekrar diyorum, paranoyak olmak devletsiz olmaktan iyidir. https://t.co/R7mquWMCnN — Ömer TURAN (@omerturantv) 7 Nisan 2018

​"Bir dizi filmin Bilmem kaçıncı sezonun fragmanı adı altında resmen ikinci Gezi çağrışımı yapan bir ayaklanma kurgusu yapmışlar. Fragmanın Her karesi siyasi mesaj içeriyor. Frağman degil de sanki ikinci Gezinin işaret fişeği. Derin Nato ve baş piyonu Fetö yine büyük bir hainliğin peşinde gibiler. Bakalım bu sefer nasıl bir şey deneyecekler? Suikast,Gezi tarzı kalkışma, dolar üzerinden ekonomik darbe, siyasi suikastler, terör dalgası, yada hepsinin içinde bulundugu yeni bir hain tertip. Müziginden sloganlarına, kostümünden mekanlara kadar her bir karesi sübliminal mesaj içeriyor. Bu kesinlikle incelenmelidir. Tekrar diyorum, paranoyak olmak devletsiz olmaktan iyidir."

1. Dünyaca ünlü, La Casa De Papel dizisinin Türkiyeye has bir fragmanı yayınlanıyor. Frağmanda Kırmızı tulumlu maskeli Kadın-Erkek bir çok kişi çav bella muziği eşliğinde İstanbulun sembolik yerlerinden geçerek buluşma noktası Kadıköye yöneliyorlar ve orada buluşuyorlar. https://t.co/R7mquWMCnN — Ömer TURAN (@omerturantv) 7 Nisan 2018

Turan'ın yorumları, sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından eleştirildi ve 'paranoyakça' olmakla suçlandı.