Erdoğan'dan Macron'a: O aklı sen kendine sakla

Siirt'te AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "O aklı sen kendine sakla" dedi. Erdoğan "Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz" diye konuştu.