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    Erdoğan AKP Denizli

    Erdoğan'dan Macron'a: O aklı sen kendine sakla

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    Siirt'te AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "O aklı sen kendine sakla" dedi. Erdoğan "Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz" diye konuştu.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Kongresi'nde konuştu:

    • Siirt'in eniştesi olmanın gururunu hep yaşadım. Daima yüreğimde hissettim. Ne zaman birileri önümüze engel çıkarsa Siirt her zaman yanımızda oldu. Sizler AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. İlk oylamada Siirt'te yüzde 85 ile bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Biz Siirt'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çok güçlü bir destek vermesini arzu ediyorduk. İl genelinde 'evet' oyları yüzde 48'de kaldı. O bizi üzdü.
    • Her kim milletvekilliği yerine terör seviciliği yapıyorsa karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle arasına mesafe koymayanın yeri, kimse kusura bakmasın, parlamento değildir. Belediyenin imkanlarını sokak çetelerine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir. Bu ülkenin imkanları ile devlet ve millet düşmanlarının serpilmesine asla göz yumamayız. Biz meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, etnik, siyasi kimliğine bakmadan 81 milyonun tamamına hizmet götürmeye çalışıyoruz.
    • (Aralarında YPG'lilerin de bulunduğu bir heyeti Elysee Sarayı'nda ağırlayan ve Türkiye'ye arabuluculuk teklif eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a) Bana akıl vermeye kalkıyor. O aklı kendine sakla. Madem ki karşısın, o zaman bizim yanımızda olacaksın. Batı ülkeleri Türkiye'nin operasyonlarını engellemek için 40 takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? İçinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu kimden? Kurtalan, Nihat Bey'in çimento fabrikasından değil. Lafarge'ın çimento tesisi var, oradan alıyorlar. Tünellere döküyorlar.
    • Doğu Guta'da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Yazıklar olsun diyoruz. Sizi demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Teröristin ağzı ile konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz.
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