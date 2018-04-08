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    Volkan Bayar

    Eskişehir'de akademisyenleri öldüren Bayar'ın ifadesi ortaya çıktı

    © AA/ Emrah Yaşar
    Türkiye
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    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar’ın ifadesine ulaşıldı.

    Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, öldürdüğü Fatih Özmutlu ve Serdar Çağlak’la husumetinin olmadığını söyleyen Volkan Bayar’ın ifadesinden satır başları şöyle:

    'ZARFI AÇTIM VE KOŞMAYA BAŞLADIM'

    • Volkan Bayar
      © AA/ Emrah Yaşar
      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren Bayar tutuklandı
      Saat 13.10’da enstitüye gittim. Tabancam ve şarjörlerim aracın içindeydi. Tam otuz mermim vardı. Saat 14.00’te eşimle enstitüde buluştuk. Bize ait zarfları almak üzere enstitü binasına gittik. 14.10’da iki zarfı aldık. Zarfı açtım, Yasir Armağan’a sözlü olarak hakaret ettiğim iddiasıyla başlatılan soruşturmanın evrakını gördüm. Yasir’in zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalıştığını gördüm ve koşmaya başladım. Eşim ‘Dur, nereye gidiyorsun’ diye bağırdı. Aracıma gittikten sonra silahın bulunduğu poşeti alarak enstitü binasına girdim. Asansörün bulunduğu taraftaki merdiveni kullanarak üçüncü kata çıktım. Üçüncü kattaki tuvalette silahı poşetten çıkarıp doldurdum, başka yere uğramadan Yasir Armağan’ın odasına gittim. İçeride tanımadığım başörtülü bir kadın vardı. Hiçbir şey söylemeden Yasir’in üst kısmına altı-yedi el ateş ettim. Diğer bayan masanın altında cenin pozisyonunda çığlık atıyordu. Kendisine silah sıkmadım.

    'ÖZMUTLU'YU VURMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU, KENDİMİ KAYBETTİĞİM İÇİN ATEŞ ETTİM'

    • Az mermi kaldığını düşünerek yedek şarjörü taktım. Aynı kattaki merdivenle birinci kata indim. Birinci katta Dekan Cemil Yücel’in odasına gittim, kendisini göremedim. Mekânda bulunan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile bir sorunum yoktu. Vurmak gibi bir niyetim de yoktu. ‘Cemil nerede?’ dedim. ‘Yok’ gibi bir şey söyledi. Bunun üzerine kendimi kaybettiğim için iki el ateş ettim.

    KAPISINI KAPATTI KURTULAMADI

    • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, silahlı saldırı
      © AA/ Emrah Yaşar
      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti
      Daha sonra aynı katta, iki yan kapıda bulunan Mikail Yalçın’ın odasına gittim. Mikail beni görür görmez kapısını kapattı. Arkadan kapıyı zorluyordu. İki el ateş ettim, vurulduğunu fark ettim. Kapıyı açtığımda Mikail yerdeydi. Yerdeyken iki-üç el ateş ettim. Odada isimlerini bilmediğim iki bayan vardı. Onların yüzüne bile bakmadım. Onlara silah doğrultmadım.

    ‘ÇAĞLAK’IN GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİM’

    • Yine aynı merdivenlerden zemin kata indim. Serdar Çağlak’ın yanına gittim. Serdar koltukta oturuyordu. Odanın diğer tarafında Ümit diye biri vardı. Serdar’a bir şey söylemeden göğsüne ateş ettim. Ümit korkmuştu, ona silah doğrultmadım. Sonra elimde silahla güvenlik kapısına yöneldim, polis çağırmalarını söyledim. Dışarı çıktım, kapıda polis arabasını gördüm. El salladım, silahımı yere bırakıp teslim oldum.

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    Etiketler:
    Hürriyet, İsmail Saymaz, Volkan Bayar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
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