Eskişehir'de akademisyenleri öldüren Bayar'ın ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, öldürdüğü Fatih Özmutlu ve Serdar Çağlak’la husumetinin olmadığını söyleyen Volkan Bayar’ın ifadesinden satır başları şöyle:
'ZARFI AÇTIM VE KOŞMAYA BAŞLADIM'
'ÖZMUTLU'YU VURMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU, KENDİMİ KAYBETTİĞİM İÇİN ATEŞ ETTİM'
- Az mermi kaldığını düşünerek yedek şarjörü taktım. Aynı kattaki merdivenle birinci kata indim. Birinci katta Dekan Cemil Yücel’in odasına gittim, kendisini göremedim. Mekânda bulunan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile bir sorunum yoktu. Vurmak gibi bir niyetim de yoktu. ‘Cemil nerede?’ dedim. ‘Yok’ gibi bir şey söyledi. Bunun üzerine kendimi kaybettiğim için iki el ateş ettim.
KAPISINI KAPATTI KURTULAMADI
- Daha sonra aynı katta, iki yan kapıda bulunan Mikail Yalçın’ın odasına gittim. Mikail beni görür görmez kapısını kapattı. Arkadan kapıyı zorluyordu. İki el ateş ettim, vurulduğunu fark ettim. Kapıyı açtığımda Mikail yerdeydi. Yerdeyken iki-üç el ateş ettim. Odada isimlerini bilmediğim iki bayan vardı. Onların yüzüne bile bakmadım. Onlara silah doğrultmadım.© AA/ Emrah Yaşar
‘ÇAĞLAK’IN GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİM’
- Yine aynı merdivenlerden zemin kata indim. Serdar Çağlak’ın yanına gittim. Serdar koltukta oturuyordu. Odanın diğer tarafında Ümit diye biri vardı. Serdar’a bir şey söylemeden göğsüne ateş ettim. Ümit korkmuştu, ona silah doğrultmadım. Sonra elimde silahla güvenlik kapısına yöneldim, polis çağırmalarını söyledim. Dışarı çıktım, kapıda polis arabasını gördüm. El salladım, silahımı yere bırakıp teslim oldum.
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