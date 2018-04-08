Eskişehir'de akademisyenleri öldüren Bayar'ın ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, öldürdüğü Fatih Özmutlu ve Serdar Çağlak’la husumetinin olmadığını söyleyen Volkan Bayar’ın ifadesinden satır başları şöyle:

'ZARFI AÇTIM VE KOŞMAYA BAŞLADIM'

© AA/ Emrah Yaşar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren Bayar tutuklandı

'ÖZMUTLU'YU VURMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU, KENDİMİ KAYBETTİĞİM İÇİN ATEŞ ETTİM'

Az mermi kaldığını düşünerek yedek şarjörü taktım. Aynı kattaki merdivenle birinci kata indim. Birinci katta Dekan Cemil Yücel’in odasına gittim, kendisini göremedim. Mekânda bulunan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile bir sorunum yoktu. Vurmak gibi bir niyetim de yoktu. ‘Cemil nerede?’ dedim. ‘Yok’ gibi bir şey söyledi. Bunun üzerine kendimi kaybettiğim için iki el ateş ettim.



KAPISINI KAPATTI KURTULAMADI

‘ÇAĞLAK’IN GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİM’