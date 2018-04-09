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    Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Bende bir eziklik olduğunu söylemek istiyorum

    © AA/ Halil Fidan
    Türkiye
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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığındaki kadın yönetici ve çalışanların sayısını açıklayıp, Türkiye ortalamasının altındaki bu rakamların kendisini üzdüğünü söyledi. Fakıbaba, rakamlar dolayısıyla kendisinde 'bir eziklik olduğunu' da söyledi.

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    © Fotoğraf: DHA
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    Kadın yönetici sayısına ilişkin "Çok iyi değil, kötü” diyen Fakıbaba’nın Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun perşembe günkü toplantısındaki açıklamaları şöyle: 

    “Bakanlıktaki personel durumumuz, merkezde toplam 2466 erkek, 1338 kadın çalışanımız mevcut. Taşrada 43.728 erkek, 14.783 kadın çalışanımız mevcut. Genel toplam 62.315 ve bu personelin 16.121’i kadın personeldir ve oranı yüzde 26’dır. Merkez yönetici personel durumu; Yönetici kadrolarında erkek sayısı 196, kadın sayısı 17, toplamda ise 213’tür. Taşra yönetici personel durumu; Erkek 858, kadın 39; toplam 897. Bu rakamlar beni üzüyor. Elimden geldiği kadar kadın arkadaşlarımızı yönetici pozisyonuna getirmek için çaba sarf ettiğimden emin olabilirsiniz. Bizim toplam personel sayımız —bağlı kuruluşlarla beraber- 77.000, kadın personel sayımız 18.000, bu yüzde 24’e tekabül ediyor. Türkiye ortalaması yüzde 27. Türkiye ortalamasının altında olmamızdan dolayı Tarım Bakanı olarak bende bir eziklik olduğunu özellikle söylemek istiyorum.”


    Etiketler:
    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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