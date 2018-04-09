Alman Büyükelçi Erdmann: 3. havalimanının en büyük yatırımcısı bizim ülkemizden

Erdmann, CNN Türk'te konuk olduğu programda "Türkiye'de bazı kesimlerde Almanya'nın 3. havaliamının yapılmasından rahatsız olduğu ve tamamlanmasını istemediği şeklinde bir kanaat oluştu. Gerçekten bu havalimanının bitmesi hoşunuza gitmiyor mu almanlar olarak?" sorusuna yanıt verdi. Erdmann, şunları söyledi:

"Bu tamamıyla saçma bir düşünce. Böyle bir şey olamaz ve bizi ilgilendiren bir konu değil. Türkiye tamamen egemen bir ülke ve bu tür kararları kendi başına alabilir. Kaldı ki, dünyada hava trafiği ve hava trafiği ile seyahat eden insanların sayısı her geçen gün o kadar artıyor, pasta o kadar büyüyor ki, hepimize yetecek kadar pasta var diye düşünüyorum. Bir husus daha var. 3. havalimanının en büyük yatırımcılarından biri de Alman Posta Servisi'dir (DHL). Dolayısıyla böyle bir düşünce yanlıştır ve DHL aslında 3. havalimanını Avrupa'nın aktarma üssü olarak görüyor."