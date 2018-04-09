Ahmet Hakan: CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum

Hakan'ın "CHP’nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
— Yetmiş iki yerel kanaat önderine kahve ısmarladım.
— Altmış sekiz eski sosyal demokratla mesajlaştım.
— Elli altı CHP gazetecisiyle temas kurdum.
Ve bütün bu emeğin ardından…
Elde ettiklerim şunlardır:
— ANTALYA ADAYI: Muhittin Böcek olacak… Muhittin Bey, şu anda Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı… Kesin gibi… Kesine yakın… Hatta kesin.
— MERSİN ADAYI: Kültür Bakanlığı yapmış bir isim: İstemihan Talay… Mersin’den CHP’nin adayı olacak… Kesin gibi… Hatta kepkesin.
— MUĞLA ADAYI: Mevcut başkan Osman Gürün’le yola devam edecekler gibi… Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olursa… Sürpriz olur.
— ADANA ADAYI: Soner Çetin olacak… Soner Bey, şu anda Çukurova Belediye Başkanı… Adaylığı kesine çok yakın.
— İSTANBUL ADAYLARI: Engin Altay… Akif Hamzaçebi… Gürsel Tekin… Mahmut Tanal… Aykut Erdoğdu… İstekli olan isimler bunlar… Fakat lütfen yazın bir kenara: Bunların hiçbiri ama hiçbiri olmayacak… Bu isimlerin dışında bir isim olacak…
— ANKARA ADAYLARI: Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki isim: Mansur Yavaş… Mansur Yavaş’la bir görüşme falan yapılmamış. Ancak tabanda Mansur Yavaş’a karşı homurdanmalar var. Eğer bu homurdanmalar artarsa… Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler devreye girebilir.
— İZMİR ADAYLARI: Aziz Kocaoğlu devam etmek istiyor… Devam edebilir de… Fakat tabandan değişim sesleri de yükselmiyor değil… Eğer o sesler çok ama çok güçlü çıkarsa… Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tuncay Özkan alternatif isimler olabilir.
— ŞİŞLİ MESELESİ: Kime rastlasam, kime sorsam… Hepsinden işittiğim söz aynı… Hepsi ama hepsi… “Sarıgül Şişli’den aday olacak… Banko” diyorlar.
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