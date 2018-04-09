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    CHP mitingi İstanbul Eminönü 4 Haziran 2015

    Ahmet Hakan: CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum

    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin belediye başkan adayları için bir grup insanla görüştüğünü aktardı ve topladığı bilgileri köşesine taşıdı. Hakan'ın iddiasına göre CHP, İstanbul için adaylığını açıklayan vekillerin seçimlerde gündeme gelmeyeceğini söyledi.

    Hakan'ın "CHP’nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
    © AA/
    CHP'den İstanbul'a bir aday daha
    - Seksen yedi CHP kulisçisi ile mavra çevirdim.

    — Yetmiş iki yerel kanaat önderine kahve ısmarladım.

    — Altmış sekiz eski sosyal demokratla mesajlaştım.

    — Elli altı CHP gazetecisiyle temas kurdum.

    Ve bütün bu emeğin ardından…

    Elde ettiklerim şunlardır:

    — ANTALYA ADAYI: Muhittin Böcek olacak… Muhittin Bey, şu anda Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı… Kesin gibi… Kesine yakın… Hatta kesin.

    — MERSİN ADAYI: Kültür Bakanlığı yapmış bir isim: İstemihan Talay… Mersin’den CHP’nin adayı olacak… Kesin gibi… Hatta kepkesin.

    — MUĞLA ADAYI: Mevcut başkan Osman Gürün’le yola devam edecekler gibi… Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olursa… Sürpriz olur.

    — ADANA ADAYI: Soner Çetin olacak… Soner Bey, şu anda Çukurova Belediye Başkanı… Adaylığı kesine çok yakın.

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
    © AA/ Okan Özer
    CHP'li Tanal: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım
    Ve gelelim İstanbul, Ankara ve İzmir’e…

    — İSTANBUL ADAYLARI: Engin Altay… Akif Hamzaçebi… Gürsel Tekin… Mahmut Tanal… Aykut Erdoğdu… İstekli olan isimler bunlar… Fakat lütfen yazın bir kenara: Bunların hiçbiri ama hiçbiri olmayacak… Bu isimlerin dışında bir isim olacak…

    — ANKARA ADAYLARI: Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki isim: Mansur Yavaş… Mansur Yavaş’la bir görüşme falan yapılmamış. Ancak tabanda Mansur Yavaş’a karşı homurdanmalar var. Eğer bu homurdanmalar artarsa… Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler devreye girebilir.

    — İZMİR ADAYLARI: Aziz Kocaoğlu devam etmek istiyor… Devam edebilir de… Fakat tabandan değişim sesleri de yükselmiyor değil… Eğer o sesler çok ama çok güçlü çıkarsa… Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tuncay Özkan alternatif isimler olabilir.

    — ŞİŞLİ MESELESİ: Kime rastlasam, kime sorsam… Hepsinden işittiğim söz aynı… Hepsi ama hepsi… “Sarıgül Şişli’den aday olacak… Banko” diyorlar.

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ahmet Hakan, İstanbul, Türkiye
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