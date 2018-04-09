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    Bayrak (Tiyatro oyunu)

    Oyun bekledikleri gibi çıkmayınca tiyatroyu terk ettiler: 'Bünyemiz kaldırmadı'

    © devtiyatro.gov.tr
    Türkiye
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    İstanbul Devlet Tiyatrosu, ödüllü ‘Bayrak’ oyunu ile Trakya turnesine çıktı. Adının ‘Bayrak’ olması nedeniyle Trakyalılar, Türk bayraklarıyla salonu doldurdu. Ancak oyun onların beklediği gibi çıkmadı. Konusu eşini öldüren bir adamın hikâyesini anlatıyordu. Salonu terk eden izleyiciler "Bünyemiz kaldırmadı" dedi.

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman
    © AA/
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    İstanbul Devlet Tiyatrosu, 13. Afife Tiyatro Ödülleri töreninde en başarılı yerli oyun yazarı dalında Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü alan 'Bayrak' adlı oyunla Trakya turnesine çıktı.

    Oyun, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önerisiyle Tekirdağ’ın Ergene Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği etkinlikte Ergene Ulaş Düğün Salonu’nda sahnelendi. Ancak oyunun 'Bayrak' adı yanlış anlaşılınca ilginç bir tepki yaşandı. 

    İsmi nedeniyle Trakyalılar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk baskılı tişörtlerle salonu doldurdu. Seyirciler, oyun başladığında konunun bekledikleri gibi olmadığını gördü. Çünkü Berkun Oya’nın yazıp Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği oyunun konusu eşini öldürüp ailesinin yanına sığınan bir adamın hayatını anlatıyordu.

    Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre oyunun başlamasının ardından ise bazı izleyiciler oyunun hakaret sözler içerdiğini ve sahnede sigara içildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından izleyicilerin büyük kısmı salonu terk etti. Salonu terk edenler arasında oyunun ilçede sergilenmesini sağlayan Ergene Belediye Başkan Yardımcısı ve Ergene Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayça Çevikelli Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.

    'VATAN, BAYRAK SEVGİSİ BEKLİYORDUK'

    Ayça Çevikelli neden tepki gösterdiklerini de şöyle ifade etti:

    İstanbul Bağcılar’daki Vali Cahit Bayar İlkokulu
    © Fotoğraf: valicahitbayar.meb.k12.tr
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    “Biz oyunda vatan sevgisi, bayrak sevgisi sahnelenmesini beklerken, şiddet ve küfürle karşılaştık. Bayrak ismi bizi yanılttı. Bu yaşanandan dolayı tiyatro oyununu terk ettik. Salonda mecburen 300 kişiden yaklaşık 30 kişi kaldı. Açıkçası bu oyunu bizim bünyemiz kaldırmadı. Televizyonda yasaklanan sigara, tiyatro oyununda böyle alenen nasıl kullanılabiliyor anlamış değiliz. Vatandaşlar Çerkezköy’de, Çorlu’da ve Ergene’de tepki gösterdiler. Ben de tepki gösterdiğim için rahatsız olmuşlar ve benim hakkımda da tutanak tutarak Kültür Bakanlığı’na şikâyet edeceklerini belirttiler. Yaşanan bu organizasyon sıkıntısından dolayı sanatseverlerden özür diliyoruz.”

    NE ANLATIYOR?

    2 perdeden oluşan, 2 saat 10 dakikalık oyunun tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

    "Berkun Oya’nın yazdığı Bayrak’ta, polisiye bir cinayetle bir ailenin trajik çöküşünün öyküsü anlatılır. Hayatın içinden yakından tanıdığımız öykülerin  yeni bir anlayış ve estetik arayışla çağdaş bir görünüm kazandığı bir oyun Bayrak. Karısını öldüren oğullarının eve gelmesiyle birlikte Anne ve babanın, yaşamları bir anda alt üst olur. Oğulların eşleriyle yaşadıkları mutsuz ilişkiler üzerinden aile kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olguları sürprizli kurgu ve içeriğiyle sorgulanır. Sıradan bir karı koca ihanetinin cinayetle son bulan sıra dışı öyküsünde sahte ve gerçek olanın ikiliği de önemli bir tartışma konusudur.

    'Başkasının çocuğu olsaydı ne yapardın, soruyorum sana, senin çocuğunu öldürseler ne yapardın, herkes birinin çocuğu…'

    'Senin kardeşin benim kalbime burnunu soktu! Oltalar suyun altında karıştı.'"

    Etiketler:
    Bayrak, 13. Afife Tiyatro Ödülleri, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ayça Çevikelli, Tekirdağ
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