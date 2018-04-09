Hürriyet bugün Demirören'e devrediliyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "Hürriyet'te yeni dönem" başlığıyla yayımlanan yazısında, Doğan ve Demirören alileri arasında bugün bir devir-teslim töreni düzenleneceğini duyurdu.

© Fotoğraf: Twitter 'Demirören'e Doğan Medya için Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 10 yıllık kredi'

"Bugün, Sayın Aydın Doğan ve ailesi ile Sayın Erdoğan Demirören ve ailesi arasında düzenleyeceğimiz devir-teslim töreniyle Hürriyet Dünyası'nda yeni bir dönem başlayacak. Aydın Doğan ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar dilerken, Erdoğan Demirören ve ailesine Hürriyet Dünyası'na hoşgeldiniz diyoruz.

Türk basınının amiral gemisi Hürriyet gazetesi ve Hürriyet Dünyası'nı oluşturan diğer yayınlarımız geride bıraktığımız hafta da liderliğini korudu. Yeni dönemde de Hürriyet ve Hürriyet Dünyası'nın, seyir defterine yeni başarılar kaydedeceğine ve liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz."

Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu yaklaşık 900 milyon dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı.