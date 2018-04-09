Limanlarda IŞİD ve FETÖ alarmı

Gazete Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Türkiye’de limanlara yanaşan gemilerden küçük tekneler ve acenta botlarının kullanılarak terör suçlularının kaçışlarına aracı oldukları anlaşıldı.
Toplantıda başta kaçakçılık suçları olmak üzere, IŞİD, PKK ve FETÖ'den aranan suçluların gemilere yanaşan tekneleri kullanma girişimleri olduğunun altı çizildi. Toplantıda teknelerin suç faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçmek için kameralı sistemlerin kullanılması gerektiği yönünde karar alındı.
KAMERA SİSTEMİ ZORUNLULUĞU
Limana giren gemilere yanaşma izni olan küçük tekne ve botlara 2018 yılı sonuna kadar kamera sistemi takmaları zorunluluğu getirildi.
Kamera sistemlerinin teknelerin iç ve dışını görecek şekilde monte edilmesi de standarda bağlandı. Öte yandan olası soruşturma ve şüphe durumlarını ortadan kardırılması için kamera kayıtlarının geriye dönük olarak bir ay süreyle saklanması da zorunluluk haline getirildi.
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