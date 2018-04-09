Limanlarda IŞİD ve FETÖ alarmı

Uluslararası deniz ticaretinde kullanılan gemilerin Türkiye'deki limanlarda IŞİD ve FETÖ bağlantılı unsurların yurt dışına çıkışında aracı oldukları ve kaçakçılık suçlarında kullanıldığı ihbarlarının artması üzerine tedbirlerin artırılması için 23 Ocak'ta İstanbul Valiliği'nde mini bir güvenlik zirvesi yapıldığı ortaya çıktı.

Gazete Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Türkiye’de limanlara yanaşan gemilerden küçük tekneler ve acenta botlarının kullanılarak terör suçlularının kaçışlarına aracı oldukları anlaşıldı.

Bu kapsamda İstanbul Vali Yardımcısı başkanlığında mini güvenlik zirvesi yapıldı. Toplantıya Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul Liman Başkanlığı yetkilileri, gemi acentaları birliği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de yetkililer de katıldı.

Toplantıda başta kaçakçılık suçları olmak üzere, IŞİD, PKK ve FETÖ'den aranan suçluların gemilere yanaşan tekneleri kullanma girişimleri olduğunun altı çizildi. Toplantıda teknelerin suç faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçmek için kameralı sistemlerin kullanılması gerektiği yönünde karar alındı.

KAMERA SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

Limana giren gemilere yanaşma izni olan küçük tekne ve botlara 2018 yılı sonuna kadar kamera sistemi takmaları zorunluluğu getirildi.

Kamera sistemlerinin teknelerin iç ve dışını görecek şekilde monte edilmesi de standarda bağlandı. Öte yandan olası soruşturma ve şüphe durumlarını ortadan kardırılması için kamera kayıtlarının geriye dönük olarak bir ay süreyle saklanması da zorunluluk haline getirildi.