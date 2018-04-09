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    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan

    '5 MHP'liden 1'i 'Erdoğan'a oy vermem' diyor, ittifak yüzde 50'i geçemiyor'

    Türkiye
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    Ankara Analitik şirketinin 2019 cumhurbaşkanı seçimi araştırma sonuçlarına göre, 5 MHP'liden biri 'Erdoğan'a oy vermem' diyor. AK Parti ve MHP arasında kurulan 'cumhur ittifakı' ve diğer olası ittifakların oy oranı yüzde 50'yi geçemiyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA/ Kayhan Özer
    Metropoll: Erdoğan'ın görevini onaylayanlar yüzde 50 altında, her iki MHP'liden biri ittifaka karşı
    Ankara Analitik şirketi tarafından 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

    Araştırmanın sonucuna göre, 5 MHP'liden biri 'Erdoğan'a oy vermem' diyor. AK Parti ile MHP arasında kurulan 'cumhur ittifakı' ve diğer olası ittifakların ise yüzde 50'yi geçemediği görülüyor.

    T24'ün aktardığı habere göre, araştırma 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde yapıldı.

    'ERDOĞAN'A KESİNLİKLE OY VERİRİM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 46.4'

    Referandum - oy
    © AA/ Hakan Mehmet Şahin
    ANAR anketi: Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti-MHP ittifakının oy oranı referandumdaki düzeyde
    1619 kişinin katılımıyla cep telefonlarına indirilen özel bir uygulamayla yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 46.4 olarak belirlendi.

    Erdoğan'ı sırasıyla yüzde 15.12 ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12.74 ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12.70 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yüzde 7 ile eski AK Parti Milletvekili Abdüllatif Şener takip etti.

    Katılımcılar, "İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?' sorusunu da yanıtladı. Soruya verilen yanıtlar ve oranları şöyle:

    • AK Parti-MHP-BBP yüzde 46
    • CHP yüzde 16
    • Kararsızlar yüzde 13
    • İYİ Parti-SP-DP yüzde 11
    • HDP yüzde 4.6.

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, BBP, HDP, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Abdüllatif Şener, Meral Akşener, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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