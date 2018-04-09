'5 MHP'liden 1'i 'Erdoğan'a oy vermem' diyor, ittifak yüzde 50'i geçemiyor'

Araştırmanın sonucuna göre, 5 MHP'liden biri 'Erdoğan'a oy vermem' diyor. AK Parti ile MHP arasında kurulan 'cumhur ittifakı' ve diğer olası ittifakların ise yüzde 50'yi geçemediği görülüyor.
T24'ün aktardığı habere göre, araştırma 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde yapıldı.
'ERDOĞAN'A KESİNLİKLE OY VERİRİM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 46.4'
Erdoğan'ı sırasıyla yüzde 15.12 ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12.74 ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12.70 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yüzde 7 ile eski AK Parti Milletvekili Abdüllatif Şener takip etti.
Katılımcılar, "İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?' sorusunu da yanıtladı. Soruya verilen yanıtlar ve oranları şöyle:
- AK Parti-MHP-BBP yüzde 46
- CHP yüzde 16
- Kararsızlar yüzde 13
- İYİ Parti-SP-DP yüzde 11
- HDP yüzde 4.6.
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