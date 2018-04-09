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    Emniyet Genel Müdürü (EGM) Selami Altınok

    Emniyet Genel Müdürü Altınok: Teşkilatta bilinen FETÖ'cü kalmadı

    © AA/
    Türkiye
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    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (453)
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    Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı. Şimdi daha güçlü olarak kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz" dedi.

    Nurettin Canikli
    © AA/
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    Sabah gazetesinden Erkam Çoban'a konuşan Altınok, "Şu ana kadar teşkilattan 23.000 FETÖ'cü ihraç edildi. 11.400 kişiyi de açığa aldık. Bunlarla ilgili de incelemelerimizi büyük ölçüde tamamladık" dedi.

    'YERLERİNİ DEĞİŞTİRİP PASİFİZE ETTİK'

    Altınok'un ilgili açıklaması şöyle:

    "Emniyetteki FETÖ temizliği sürecini 17-25 Aralık hükümete darbe girişimi ile değerlendirmek gerekiyor. O dönemde hukuki olarak ihraç etme olanağımız olmadığı için 17/25 Aralık sonrası İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü olduğunu belirlediğimiz 35.000 polisten 8000'inin yerini değiştirerek pasifize ettik. Öncelikle istihbarat, TEM, KOM, bilgi işlem müdürlüklerini temizledik. Kumpasın merkezi olan İstanbul özelinde yönetici kadroyu tümüyle tasfiye ettik. Teşkilatta FETÖ ile mücadelede ilk ve ciddi adım böyle başlatıldı. 17-25 Aralık kumpası akabinde bu adım atılmasaydı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında emniyetin başarılı olma şansı yoktu.

    FETÖ operasyonu - gözaltı
    © Fotoğraf: DHA
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    'DELİL BULDUKÇA OPERASYON YAPIYORUZ'

    Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan çukur-barikat terörü ile mücadele edip diğer taraftan da teşkilatımızı FETÖ'cülerden arındırma çalışmalarını yürüttük. Şu ana kadar teşkilattan 23.000 FETÖ'cü ihraç edildi. 11.400 kişiyi de açığa aldık. Bunlarla ilgili de incelemelerimizi büyük ölçüde tamamladık. Emniyet teşkilatında FETÖ'cü olarak bilinen ve tespit edilmiş hiçbir kimse kalmadı. Ancak bu temizlik sürecinin bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturmalar devam ettikçe, ifadeler alındıkça, ek deliller bulundukça kendi personelimize yönelik operasyonlar yapmaya devam ediyoruz.

    FETÖ ile mücadele bir süreç gerektiriyor. Dış istihbarat örgütlerinin desteklediği ve kurguladığı bir yapıyı tamamen bitirdik diyebilme noktasında değiliz. Emniyet olarak 'ardışık arama' operasyonlarını yapıyoruz. Bu TSK'ya sızmış FETÖ'cülerin tespitine yönelik önemli bir çalışmadır. Ayrıca birçok ilde FETÖ'cülerin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelen canlı hücrelere operasyonlar düzenliyoruz."

    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (453)

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    Etiketler:
    FETÖ, Emniyet Genel Müdürlüğü, Selami Altınok, Türkiye
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