Bir haftada 1502 operasyon yapıldı, 4610 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde gerçekleşen 1502 operasyonda 4610 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 337 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 154 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da, 167 organizatör de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı 2-9 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 1502 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 842 Terör (PKK/KCK 244, AŞIRI SOL 9, IŞİD 28, FETÖ/PDY 561), 3601 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 167 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4610 kişi gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilenlerle ilgili bilgi de vererek şöyle dedi: “Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde; kırmızı kategoride Garzan Kemel (K) Medeni Sayılgan, yeşil kategoride Demhat Cilo (K) Eyüp Çelik, gri kategoride Saro Amet (K) Mehmet Rehber Çetin, Harun Munzur (K), Maşallah Malazgirt adlı teröristlerin de bulunduğu 4’ü sözde üst düzey toplam 43 (25 ölü, 8 sağ, 10 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. “

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE GENEL ASAYİŞ OPERASYONLARI

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2683 operasyonda 3601 kişi gözaltına alındı. ​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 441 şüpheli gözaltına alındı. ​​Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 4-5 Nisan tarihleri arasında 26 ilde eş zamanlı olarak; 600 unsur ve 2605 personelin katılımıyla, 2959 hassas noktada “Günübirlik Kiralık Ev Uygulaması-1” uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda; 166 eve işlem yapılarak 645 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.

Siber suçlarla mücadele için yapılan işlemlere ilişkin bilgi de veren İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 337 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 154 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” dedi.

13.502 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, 167 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında düzensiz güçle mücadele konusuna da yer verildi. Buna göre, 360’ı denizlerde olmak üzere toplam 13.502 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 167 organizatör de gözaltına alındı.