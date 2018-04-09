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    Aydın Doğan devir-teslim töreni

    Aydın Doğan, devir teslim töreninde konuştu: Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Doğan Medya Grubu'nun Demirören ailesine devir teslim töreninde konuşan Aydın Doğan, "Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Bugün o heyecanı duymamaya gayret ediyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" dedi. Yıldırım Demirören, "Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

    Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından Hürriyet gazetesinin binasında devir teslim töreni düzenlendi. Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören ile aileler katıldı.

    ​Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Bugün o heyecanı duymamaya gayret ediyorum çünkü bu 3'üncü oldu. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" ifadelerini kullandı.

    'TÜRK BASINININ AMİRAL GEMİSİNİ DEMİRÖREN AİLESİNE TESLİM EDİYORUM'

    Hürriyet, Doğan Medya
    © REUTERS/ Kemal Aslan
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    Demirören ailesiyle yakın arkadaş olduklarını, satışın herhangi bir baskı altında gerçekleştirilmediğini söyleyen Aydın Doğan, şöyle devam etti:

    "Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır. Kanuni devir süresi henüz bitmedi. Şu anda sorumluluklar bizim üzerimizde. Ay sonuna kadar hukuki süreç tamamlanacak."

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    Aydın Doğan
    © Fotoğraf: DHA
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    Yıldırım Demirören de medya sektöründe yeni olmadıklarını ifade ederek, "Kalıcı olan kurumlar ve bu kurumlara can veren emekçiler ve gazetecilerdir. Satışa ilişkin gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldı. Aklınızda çok soru var. Bunların tek bir cevabı yok, hep birlikte çözeceğiz. Babam Erdoğan Demirören ‘ülkem, bayrağım söz konusuyla her sorunun üstesinden geliriz' der. Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Demirören Grubu, Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören, Aydın Doğan, Yıldırım Demirören, Türkiye
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