Aydın Doğan, devir teslim töreninde konuştu: Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından Hürriyet gazetesinin binasında devir teslim töreni düzenlendi. Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören ile aileler katıldı.
#CANLI Doğan Medya'da devir teslim https://t.co/XlBu8PNh8r— CNN Türk (@cnnturk) April 9, 2018
Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Bugün o heyecanı duymamaya gayret ediyorum çünkü bu 3'üncü oldu. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" ifadelerini kullandı.
'TÜRK BASINININ AMİRAL GEMİSİNİ DEMİRÖREN AİLESİNE TESLİM EDİYORUM'
"Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır. Kanuni devir süresi henüz bitmedi. Şu anda sorumluluklar bizim üzerimizde. Ay sonuna kadar hukuki süreç tamamlanacak."
DEMİRÖREN: BÜYÜK DENİZLERE AÇILMA SIRASI BİZDE
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