İstanbul ve Moskova tahkim merkezleri arasında iş birliği anlaşması

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile Moskova Tahkim Merkezi iş birliği anlaşması imzalayacak. İki ülkenin iş dünyaları arasındaki anlaşmazlıkların bu tahkim anlaşması yoluyla çözüleceği belirtildi.

ISTAC'tan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin’in ISTAC ziyaretinde, iki ülke tahkim kurumlarının iş birliği potansiyelinin değerlendirildiği bildirildi.

İki ülke arasında gelişen ticari ilişkiler, tahkim uygulamaları ve kurumsal açıdan tahkimde iş birliği imkanlarının değerlendirildiği ziyarette, İstanbul ve Moskova tahkim kurumları arasında anlaşma imzalanması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Moskova Tahkim Merkezi ile imzalayacakları anlaşma sayesinde ISTAC’ın uluslararası etkinliğini artıracağını vurguladı.

İSTAC Başkan Vekili Çıkrıkçıoğlu da İran ve Katar'dan sonra Rusya ile imzalanacak anlaşmayı, kurumun uluslararası ilişkileri açısından çok önemsediklerini belirtti.

'UYUŞMAZLIKLAR TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLECEK'

© Sputnik/ Igor Zarembo Rusya: Tahkim bir seçenek ancak mahkemeye gitmeden çözebiliriz

Açıklamada, ISTAC ile Moskova Tahkim Merkezi arasında imzalanması planlanan anlaşmayla, iki tahkim merkezinin çok yönlü iş birliği zemini bulacağı belirtilerek, öncelikle Türk ve Rus iş dünyasının uyuşmazlıklarını karşılıklı olarak tahkim yoluyla çözmeleri konusunda harekete geçileceği belirtildi.

İstanbul ve Moskova’da gerçekleştirilecek konferans ve seminerler düzenleneceği, fuarlara da katılım sağlanacağı bildirilen açıklamada, böylece iş dünyasının uyuşmazlıklarını daha hızlı ve dostane olarak çözmeleri için karşılıklı iş birliği mekanizmalarının işletileceği kaydedildi.

İstanbul Tahkim Merkezi, uluslararası tahkim kurumları ile iş birliği yönünde ilk adımını Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) ile atmış, ortak çalışmalar kapsamında Fransa, İran ve Türkiye’de konferanslar düzenlenmişti.

Bu yönde ikinci adım ise mart ayında Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi (QICCA) ile anlaşma imzalanarak atılmıştı.



