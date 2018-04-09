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    Adana yangın

    FETÖ'den ihraç edilen kaymakama 'Aladağ' davası

    © AA/ Mücahit Aydın
    Türkiye
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    Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Aladağ'daki yurtta 29 Kasım 2016'da çıkan yangınla ilgili eski Aladağ Ahmet Ziya Kaymakamı Filizer ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın görevlerini ihmal ettikleri iddiasıyla 2 Aralık 2016'da Aladağ Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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    © AA/ Eren Bozkurt
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    Filizer ve Akpınar'ın yargılanmalarının Adana Valiliği'nin iznine tabi olduğundan şikayet dilekçesi Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

    Takip eden süreçte Valilik İdare Kurulu'nca soruşturma izni verilirken, Filizer duruma itiraz etti. Filizer'in itirazını değerlendiren Konya Bölge İdare Mahkemesi, 'soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlilik olduğunu' belirterek, başvuruyu reddetti.

    Bu arada, Filizer ve Akpınar hakkında yürütülen soruşturma da tamamladı. Soruşturma sonunda Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

    Adana İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

    GÖZETİM VE DENETİM GÖREVLERİNİ İHMAL İDDİASI

    Toplam 6 sayfadan oluşan iddianamenin değerlendirme bölümünde, Filizer'in görev süresi içinde yangının çıktığı yurdun denetim raporundaki eksiklikleri görüp bunların giderilmesi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ikaz etmediği belirtildi.

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    © AA/ İbrahim Erikan
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    Filizer'in, yapılan denetim faaliyetinin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve önlemleri almadığına yer verilen değerlendirmede, şöyle denildi:

    "İlçede yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmesi gerekirken bu görevlerini yerine getirmediği, hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi için görevli olduğu dönem içerisinde gözetim ve denetim görevlerini de bu şekilde ihmal ettiği, eski Aladağ Kaymakamı şüpheli Ahmet Ziya Filizer'in bu nedenle yangın olayında görevlerine ilişkin denetim ve gözetim yükümlülüklerini ihmal etmek suretiyle üzerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu işlediği anlaşılmıştır."

    İddianamede ifadesine yer verilen Filizer ise yurttaki yangının olduğu tarihte İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındığını belirterek, "Belirtilen suç tarihinde Aladağ Kaymakamı ben değildim. Valilikçe görevlendirilen başka bir kaymakamdı. Resmi olarak Aladağ Kaymakamlığı'ndan alınmış ve ilgili tarihte Aladağ Kaymakamı olmamama rağmen Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı, isim belirtilmemesine rağmen görevde olmayan beni muhatap kılması tamamen yanlış, hatalı, usul ve yasaya aykırıdır" ifadesini kullandı.

    İddianamede, Filizer'in ifadesinde olayın meydana gelmesinden 4 gün önce görevden uzaklaştırıldığını belirtmesine rağmen, adı geçen kurum ile ilgili denetim sürecinde görevde olduğunun anlaşıldığına dikkat çekildi.

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    Etiketler:
    yurt yangını, FETÖ, Aladağ, Adana
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