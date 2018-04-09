Tank taburu davasında 11'i ağırlaştırılmış, 38 müebbet

Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
11 erin beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise farklı sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.
15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin görülen davada mahkeme 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
11 erin beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise farklı sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.
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