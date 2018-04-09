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    Nazlı Ilıcak

    Casuslukla suçlanan Ilıcak: Belge Twitter'dan geldi

    © AA/ Onur Çoban
    Türkiye
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    Tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak, 'casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada, suça konu belgenin kendisine Twitter'dan gönderildiğini söyledi. Ilıcak, "Gazeteci olduğumdan dolayı Twitter hesabıma birçok belge geliyordu. Suç iddiasına konu olan belge de bu şekilde geldi. Hangi amaçla gönderildiğini bilmiyorum" dedi.

    FETÖ'nün medya yapılanması davasında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan hakim karşısına çıktı.

    Nazlı Ilıcak
    © AA/ Onur Çoban
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    Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen Tahşiyeciler Grubu'na ilişkin gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün gazetesinde 'Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler' başlıklı yazısında yayımladığı iddiasıyla müebbet hapsi istenen Ilıcak, "Gazeteci olduğumdan dolayı Twitter hesabıma birçok belge geliyordu. Suç iddiasına konu olan belge de bu şekilde geldi. Ancak bu belgenin benim dışımda kimlere gönderildiğini ya da gönderen kişinin hangi amaçla gönderdiğini bilmiyorum" dedi.

    İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Ilıcak, savcılık tarafından söz konusu suçlama ile ilgili ifadesinin alınmadığını, sadece suç isnadı olan belgeyi nereden bulduğunun sorulduğunu belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söyledi.

    'DEVLETİN GÜVENLİĞİNİ İLGİLENDİRMEYEN BİR KONU'

    Mehmet Ali Ilıcak
    © Sputnik/ Emre Ertani
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    Ilıcak, "2 Ocak 2015 tarihli Bugün Gazetesi'nde yazmış olduğum yazı, basın faaliyeti olup 4 aylık hak düşürücü süreye tabiidir. Bu süreden sonra iddianame hazırlanmıştır. Gazetede yazılı olan Tahşiyeciler ile ilgili bilgi daha önceden farklı bir Twitter hesabından yayımlanmıştır. Bu sebeple bu bilgi artık gizli bilgi değildir. Twitter hesabından benim açık olan hesabıma gönderilmiştir. Herkes bu bilgiyi okuyabilir. Ayrıca gazetede yayımlamış olduğum bilgi, gizli kalması gereken bilgi olmayıp devletin güvenliğini ilgilendirmeyen bir konudur" dedi.

    Ilıcak, Askeri Savcılıkça kendisine 'Tahşiye Kimdir' isimli Twitter hesabı hakkında bilgilerin sorulduğunu, kendisinin de bu hesabın kime ait olduğunu bilmediğini ve ne amaçla kendisine gönderildiği hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

    'TEHLİKEYİ ANLATMAYA ÇALIŞTIM'

    Nazlı Ilıcak
    © AA/ Onur Çoban
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    Ilıcak, Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'in "Size gelen her bilgiyi yayımlıyor musunuz? Askeri sır niteliğinde bilgi olduğunu ve bunu yayımlamanın suç olduğunu biliyor muydunuz?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

    "Bana gönderilen belgede Tahşiyecilerin, El Kaide ile bağlantısı olduğu yazılıydı. Ben El Kaide'nin ülke güvenliği için tehlikeli bir örgüt olması sebebiyle Tahşiyeciler ile ilgili bilgiyi köşemde yazdım. Bana gönderilen belgede kamu yararı olduğunu düşündüm. Köşe yazımda El Kaide grubuyla bağlantılı olan Tahşiyeciler Grubu'nun serbest bırakılmasının ülkemiz güvenliği için oluşturduğu tehlikeyi anlatmaya çalıştım. Bu kişilerin tehlikeli olduğunu ve aynı zamanda sadece FETÖ kumpasına uğramaları sebebiyle serbest bırakılmalarının yanlış olduğunu belirtmek istedim. Ben kamu yararı ve güvenliğini düşünerek söz konusu belgeyi köşe yazımda yazdım. Gazeteci olduğumdan dolayı Twitter hesabıma birçok belge geliyordu. Suç iddiasına konu olan belge de bu şekilde geldi. Ancak bu belgenin benim dışımda kimlere gönderildiğini ya da gönderen kişinin hangi amaçla gönderdiğini bilmiyorum" diye cevap verdi.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Ilıcak ifadesinin sonunda davanın düşürülmesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Düşme talebinin de daha sonra değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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    Etiketler:
    Bugün gazetesi, Twitter, FETÖ, Nazlı Ilıcak, İstanbul
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