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    TRT

    'TRT, yayınlanmayan çizgi filme 15 milyon ödeme yaptı'

    © AA/
    Türkiye
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    CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) TRT bünyesinde yapılan harcamalarla ilişkin soru önergesi sundu. Altıok, TRT'nin gösterime girmeyen diziler için toplam 15 milyon TL ödediğini belirtti.

    Altıok, TRT'nin harcamalarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebiyle Meclise soru önergesi verdi.

    Soru önergesinde TRT'nin inanılmaz boyutlara ulaşan harcamalarına yer verildi:

    '4 SENEDE DIŞ YAPIMLARA 2 MİLYAR 800 MİLYON TL'

    • TRT, Diriliş Ertuğrul'a 1 milyon 100 bin, Seddülbahir'e 1 milyon ve Filinta isimli yapıma bölüm başına 850 bin lira vermektedir.2007 yılında hazırlatılan "Birds Like Us" adlı çizgi filme 14.65 milyon, "Muna" adlı yapıma 1 milyon lira ödendi ancak bu yapımlar gösterime girmedi.
    • TRT Çocuk kanalında yayınlanan "İstanbul Muhafızları" adlı çizgi filmin daha önce yayımlanan bir bölümünde, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edildi. 10 Kasım 2017 tarihinde RTÜK'e konuyla ilgili yaptığım şikayet 15 Şubat 2018 tarihinde RTÜK üyeleri tarafından gündeme alındı. Bu çizgi filmin yapımcılarının Neher Prodüksiyonun Musab ve Ammar Gündüz olduğu açıklandı. Musab ve Ammar Gündüz, AKP Eski Milletvekili Süleyman Gündüz'ün oğullarıdır."

    "ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÇİZGİ FİLMİN ANA SPONSORU İSTANBUL KÜLTÜR AŞ Mİ?"

    Altıok, Başbakan Binali Yıldırım'dan şu soruların yanıtını istedi:

    • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'da kutlandı.
      © REUTERS/ Murad Sezer
      RTÜK'e göre TRT'deki çocuk filminde Atatürk'e hakaret edilmesine ceza vermeye gerek yok
      "2002 ila 2018 yılları arasında dış yapımlara bölüm başı ne kadar ödeme yapılmıştır? Toplam tutar ne kadardır? Bu yapımların reklam gelirleri ne kadardır? 2002 ila 2018 yılları arasında, TRT'nin ödenek ayırdığı, destek verdiği kaç yapım hazırlanmış ancak gösterime sokulmamıştır?
    • TRT'de yöneticilerin elinde bir liste bulunduğu ve bu listede olan firma ya da kişilere asla iş verilmeyeceği yönünde talimat verildiği iddiaları doğru mudur?İstanbul Belediyesinin şirketlerinden olan İstanbul Kültür AŞ'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden İstanbul Muhafızları adlı çizgi filmin sinema versiyonunun ana sponsoru olduğu doğru mudur?
    • Atatürk'e hakaret eden İstanbul Muhafızları adlı yapımın sahiplerine ceza kesilmemesinin nedeni, bu firmanın sahiplerinin babasının AKP eski milletvekili olması mıdır? Aynı hakaret TRT'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılsaydı o program yayınına devam edebilir ve ceza almadan iş yapmayı sürdürebilir miydi?"

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    Etiketler:
    soru önergesi, TRT, TBMM, Zeynep Altıok, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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