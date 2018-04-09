'TRT, yayınlanmayan çizgi filme 15 milyon ödeme yaptı'

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) TRT bünyesinde yapılan harcamalarla ilişkin soru önergesi sundu. Altıok, TRT'nin gösterime girmeyen diziler için toplam 15 milyon TL ödediğini belirtti.