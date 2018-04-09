3 'Barış için Akademisyenler' imzacısına daha 1 yıl 3 ay hapis cezası

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 32. Ağır Ceza Mahkeme’sinde (ACM) devam etti.