3 'Barış için Akademisyenler' imzacısına daha 1 yıl 3 ay hapis cezası

Davaların bir önceki celsesinde esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı Caner Babaloğlu, akademisyenlerin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'ye cezalandırılmalarını istemişti. Mahkeme heyeti, aynı maddeden suçu sabit görerek akademisyenlerin 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırımasına hükmetti, cezalar ertelendi.
10 AKADEMİSYENE HAPİS CEZASI
İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017'de başladı. Bugün itibariyle 185 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 10 kişinin davasında karar açıklandı.
10 akademisyen için de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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