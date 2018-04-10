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    CHP'de, halk oylaması sonuçları Parti Meclisi (PM) salonunda oluşturulan Seçim Takip Merkezinden takip edildi.

    CHP, seçim güvenliği için alınacak tedbirleri açıkladı

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim güvenliği için alacakları tedbirleri açıkladı. Buna göre CHP, 'hazırlık maçı' gibi bir deneyim gerçekleştirecek ve bunda başarılı olamayanları seçimde güvenlendirmeyecek. Özel, seçime katılımı artırmayı hedeflediklerini de aktarırken "Bütün diktatörler güçlerini düşük katılım oranlı seçimlerden alır" dedi.

    referandum - sandık - İzmir
    © REUTERS/ Osman Orsal
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    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP’li Özel, 2019 seçimleri ve seçim güvenliğine ilişkin olarak CHP’nin yapacaklarını anlattı. 

    "AKP’nin getirdiği kanun, seçim güvenliğiyle ilgili bir takım rahatsızlıklar yaratıyor. Seçim güvenliğini tehdit ediyor ve bizde bir yılgınlık yaratmasını bekliyorlardı. Ama aksine büyük bir kamçılanma yarattı örgütlerimizde. Seçim günü hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız. 

    'SONUÇLAR İLK CHP'DEN DUYULACAK'

    Seçimde sonuçlar ilk CHP’den duyulsun diye bir düşüncemiz var. Seçime yönelik çalışmalarımızı ortadan ikiye böldük. Çalışmalarımızın yarısı seçim güvenliği, diğer yarısı diğer tüm çalışmalar. Bizim tedbir almamız lazım. Bunun için tatbikatlar yapılacak.

    'BAŞARILI OLMAYANI SAVAŞA SOKMAYACAĞIZ'

    Aylar öncesinden seçimi bir hazırlık maçı gibi yaşayacağız. Tatbikatta başarılı olmayanı savaşa sokmayacağız. Bu kadar net hazırlığımız olacak. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
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    'EN OLUMSUZA HAZIR OLACAĞIZ'

    16 Nisan gecesinden edindiğimiz tecrübeler var. Kendi eksikliklerimiz var ama bir de bize bağlı olmayan ama öngöremediğimiz sıkıntılar var. Onları da çözeceğiz. Gelecek seçimin sürprizleri ne olabilir diye de, akıl yoruyoruz. Bütün ihtimalleri konuşuyoruz, en olumsuz senaryolara da hazırlık yapacak bir çalışma yapacağız. Bir seçim güvenliği ittifakı yapmak zorundayız.

    'EN ÇOK AKP'Lİ SEÇMEN RAHATSIZ'

    Bu düzenlemelerden en çok AKP’li seçmen rahatsız. Bütün diktatörler güçlerini düşük katılım oranlı seçimlerden alır. Yüzde 80 ile seçilir ama seçime katılım oranı yüzde 37’dir. Oranı düşüren umutsuzluk, korku ve çaresizliktir. AKP, bunu yaymaya çalışıyor. Sandıkta güvenliği sağlamalı, bu güvenliğe güvenmeli ve bunu seçmene anlatmalıyız. Yapılacak en önemli katkı, seçime katılım oranını artırmaktır."


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    Etiketler:
    CHP, Özgür Özel, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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