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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iadeiziyarette bulundu.

    İYİ Parti'den ittifak açıklaması: Saadet Partisi ile ilkeler bazında anlaştık

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Saadet Partisi ile ilkeler bazında anlaştıklarını söylerken genel seçimlerde iş birliğine gidebileceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı için adaylarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu söyleyen Çıray, "2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor" dedi.

    Meral Akşener
    © AA/
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    Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Çıray, 2019'daki seçimlerde muhtemel ittifakı “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” sözleriyle ifade etti. Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü vurguladı. “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi:

    "Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor.

    'İLK TURDA İTTİFAK SONUÇ VERMİYOR'

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu
    © Fotoğraf: DHA
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    Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

    Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük.

    YENİ BİR ANAYASA

    Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

    Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır. Genel seçimlerde de bir iş birliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken.

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    Etiketler:
    Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, Meral Akşener, Aytun Çıray, Türkiye
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