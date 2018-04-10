Ahmet Hakan: CHP'liler, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 'Vay namuslu vay' dediğini sanıyor

Hakan'ın "Devletten aldığı maaşla geçinen piyasayı bilmez mi?" başlıklı köşesinin ilgili kısmı şöyle:
“Devletten aldığı maaş dışında tek kuruşu çalışarak kazanmamış adam…”
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CHP’liler bu eleştiriye cevap veriyor:
— Bizim genel başkanımız haram yememiştir.
— Sadece devletten maaş almıştır.
— Helal maaş, helal lokma… Ne var bunda?
Yani Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na…
“Vay namuslu vay” dediğini sanıyorlar.
Ya da öylesi işlerine geliyor.
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Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o cümlesinin muradı bambaşka!
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— Kılıçdaroğlu, piyasa nedir bilmez.
— Kılıçdaroğlu, risk nedir bilmez.
— Kılıçdaroğlu, ‘kestiğim çek karşılıksız çıkacak’ endişesi nedir bilmez.
— Kılıçdaroğlu, ‘çalışanlarımın maaşını nasıl ödeyeceğim’ derdi nedir bilmez.
Yani Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iş dünyası ve çalışanlar açısından bir umut olamayacağı mesajını vermeye çalışıyor.
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CHP’liler…
“Bizim genel başkan, sadece maaşını almıştır, haram yememiştir” diye cevap vermek yerine…
— Kemal Bey, esnafın da derdini bilir, işinsanının da…
— Kemal Bey, çalışanların maaşını ödeme derdini çok iyi bilir.
— Kemal Bey, piyasayı da ticari riski de çok ama çok iyi bilir.
Diyebilmeliydiler.
Ve bunun örneklerini ortaya koyabilmeliydiler.
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Böylece…
— Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam cevap vermiş olurlardı.
— Hem de ‘memurdan lider olmaz’ anlayışıyla hesaplaşma fırsatını gayet güzel bir şekilde değerlendirmiş olurlardı.
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