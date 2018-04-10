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    İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın talimatı üzerine 50 muhtarı İspanya'ya götürdü

    Erdoğan'ın talimatıyla 50 muhtar İspanya'ya götürüldü

    © AA/
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmeli' talimatı üzerine bugün 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine götürdü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA/ Yasin Bülbül
    Erdoğan talimatı: Muhtarlar, İspanya'ya gidiyor
    Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İspanya'ya gitmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler.

    'İLK DEFA YURT DIŞINA ÇIKIYORUM'

    Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat, 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurt dışına çıkacağını söyledi. Polat, "Muhtarların yurt dışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurt dışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" dedi. 

    'HOLLANDA VE ALMANYA'YI GÖRMEK İSTİYORUM'

    Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır, Endülüs'teki Osmanlı izlerini ve eserlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederken muhtarların gezilerde elde ettiği tecrübelerini mahallelerine aktarabileceğini belirtti. Kudüs'ü de görmeyi çok istediğini anlatan Bahadır, şehircilik açısından Hollanda ve Almanya'yı da  görmek istediğini kaydetti. 

    Polis - kelepçe
    © Flickr
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    'GURUR DUYUYORUZ'

    Erzincan'dan gelen muhtar Hamza Alkan'da yurt dışına ilk kez çıkacağını ve Erzincan'a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağını söyledi. Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu da "Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz" diye konuştu.

    'HERHALDE SPONSOR VARDIR'

    Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise, "Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır" diye konuştu. 

    Muhtarlar kendilerine verilen gri renkli hizmet pasaportuyla kameralara poz verirken el sallayarak yolculuklarına başladılar.  

    Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacağı ifade edilen programda muhtarlara, Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı, eski şehir merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak.

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    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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