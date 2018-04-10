Ankara merkezli 15 ilde operasyon: 50 öğretmen gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan okullarda görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 50'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.