Bahçeli sordu: Osmangazi Üniversitesi yönetimi istifa edecek basireti ne zaman gösterecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar'ı 'şerefsiz' olarak niteledi ve "Bir daha gün ışığı görmemeli" dedi. Bahçeli, üniversite yönetimine de "İstifa edecek basireti ne zaman göstereceksiniz" diye sordu.