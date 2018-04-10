Çocuğu göstermeyen velayeti kaybedecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuk teslimi konusunda yeni düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Çocuğu göstermemek velayetin değiştirilmesi sebebi olacaktır. Ayrıca çocuğu göstermeyen taraf eğer nafaka alacaklısı ise geçici olarak nafakası kesilecektir" dedi.

Boşanma aşamalarında icra daireleri aracılığıyla çocuğun teslim alınması dönemi son buluyor, çocuk teslim merkezleri devreye giriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları söyledi:

"Çocuk teslimi meselesinde yeni bir takım düzenlemeler yapılmaktadır. Bilindiği gibi boşanma gerçekleştiğinde mahkemenin verdiği karar çerçevesinde ailenin çocukla ilişki kurulması gündeme gelmekte ve bu konuda pek çok sorunlar yaşanmaktadır. Bugüne kadar bu icra daireleri üzerinden yapılmakta hem çocuklarımızı hem de ailelerimizi üzmektedir. Bu konuda yeni bir adım atılması, yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Çocuğun da yüksek yararını gözeterek atılan bu adım çerçevesinde kanun yasalaşması halinde, çocukla ilişki kurma konusu çocuk teslim merkezleri üzerinden yapılacaktır. İcra tarafından yapılmayacaktır. Herhangi bir masraf da ailelerden alınmayacaktır.

Çocuğu göstermemek velayetin değiştirilmesi sebebi olacaktır. Ayrıca çocuğu göstermeyen taraf eğer nafaka alacaklısı ise geçici olarak nafakası kesilecektir. Eğer göstermeyen taraf göstermemekte ısrar ederse, çocuğu göstermeyen taraf hapsen tazyik edilecektir. Görüşmenin yapılma yöntemi ve diğer hususlar kanunda detaylı bir şekilde düzenlenecektir. Bu müeyyideler çocuk tesliminin herhangi bir zora gerek kalmadan, doğrudan yapılmasını sağlayacak son derece önemli değişikliklerdir."