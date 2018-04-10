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    Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal.

    MİT'ten Afrika ülkesi Gabon'da FETÖ operasyonu

    © AA/
    Türkiye
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    Anadolu Ajansı (AA), MİT'in FETÖ'nün orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyonla 3 örgüt elemanını Türkiye'ye getirdiğini duyurdu.

    Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina
    © AA/
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    AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Gabon yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla yakalandı.

    Haberde Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de adli makamlara teslim edilen kişilerin sorgusu sürdüğü ifade edildi.

    AA'nın haberinde yer alan diğer ifadeler şöyle:

    "FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20.800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91.711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği  ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

    Gabon'un başkenti Librevil'deki 'Uluslararası Türk Gabon Okulu' müdürü olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren 'Işık Akademileri' (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.

    Özpınar'ın FETÖ/PDY'nin Bylock haberleşme uygulamasını kullandığı da tespit edilmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Erhan Elaldı
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    Yakalanan elebaşlardan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

    Demirönal, FETÖ/PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.

    Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arama ve yakalama kaydı var.

    Bylock kullanıcısı Akbaş, Gabon’da 'Işık Okulları'nın genel müdürlüğü'nü yaparken, örgütün Avrupa’dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönetiyordu.

    Gabon'daki üst düzey isimlerin 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

    MİT, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde örgütün yurt dışı yapılanmasını çökertmek amacıyla onlarca ülkede operasyon düzenleyerek çok sayıda elebaşını Türkiye'ye getirmiş ve adli makamlara teslim etmişti."

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    Etiketler:
    FETÖ, MİT, Adnan Demirönal, İbrahim Akbaş, Osman Özpınar, Gabon, Türkiye
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