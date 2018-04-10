Erdoğan'dan Hatay'a gidecek olan Kılıçdaroğlu'na: Eksikse postal, parka gönderelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlere destek için Hatay'a gideceği açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nu Romanları kışkırtmakla suçladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

​'DUYDUM Kİ HATAY'A GİDİYORMUŞ….'

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.

AFRİN'E YÖNELİK HAREKAT

Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.

AKKUYU AÇIKLAMASI: İKİNCİSİ, ÜÇÜNCÜSÜ GELECEK

'RUSYA İLE PEK ÇOK FIRSATIMIZ VAR'

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme) Rusya ile enerjiden savunmaya, turizmden savunmaya kadar çok derinlikli ilişkilerimiz var. Yakın iş birliği içinde olduğumuz bölgesel meseleleri de görüştük. Ticaret hacmimiz Rusya ile 22 milyar doları buldu. Rusya ile önümüzde kullanılmayı bekleyen daha pek çok fırsat olduğunu biliyoruz.

'BU KATLİAMI YAPANLARI LANETLİYORUM, BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'

'GABON, 3 FETÖ'CÜYÜ TESLİM ETTİ'

Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.

'ROMANLARI TAHRİK ETMEK İÇİN…'

'SURİYELİLERE HARCANAN PARAYA KAFAYI TAKTI'

© AFP 2018/ THOMAS COEX AB, Türkiye'ye 3 milyar euro yardımı denetleyecek

'CHP'NİN DEVRİ YAKINDA KAPANACAKTIR'

Ve Türk milletinin nevi şahsını oluşturan o çeşitlilik bize mahsustur. Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen, fakat her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacaktır. Hiç endişe etmeyin.

'SIKIYSA BUNDAN SONRA BU YOLA TEVESSÜL ETSİNLER'

© AA/ Murat Kaynak Cinsel istismar yasa tasarısı TBMM'de

'DAĞDA ARADIMIZ AVRUPA'DA KARŞIMIZA ÇIKIYOR, BIKTIK'

Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu' iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık.

Ayrıca Erdoğan, kendisini destekleyen slogan atıp sözünü kesen partililere "Sürekli sloganla konuşmamın hassasiyetlerini bozmayalım" diyerek karşılık verdi.

'İSMET BEY, SİZİ BURAYA ALALIM…'

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı “İsmet sizi buraya alalım” diye kürsüye çağırdı. İkilinin bir süre kürsü önünde konuştukları gözlendi. T24'ün aktardığına göre Yılmaz'ın Erdoğan'a "Üç sivil toplum örgütünün yaptığı bir araştırma. Gençlerimizin deizm ile ilgili bir düşüncesi var diye" dediği ifade edildi.