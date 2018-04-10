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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Hatay'a gidecek olan Kılıçdaroğlu'na: Eksikse postal, parka gönderelim

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlere destek için Hatay'a gideceği açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nu Romanları kışkırtmakla suçladı.

    Partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    • Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. 

    ​'DUYDUM Kİ HATAY'A GİDİYORMUŞ….'

    • Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz. 

    AFRİN'E YÖNELİK HAREKAT

    • Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek. 

    AKKUYU AÇIKLAMASI: İKİNCİSİ, ÜÇÜNCÜSÜ GELECEK

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı
      © AA/ Kayhan Özer
      Putin, Erdoğan'la birlikte Akkuyu'nun temelini attı: Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin simgesi haline gelecek
      Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan nükleer santralin temelini sayın Putin ile birlikte attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli yaklaşık olarak 22 milyar doları bulacak. Akkuyu tüm reaktörleriyle devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. İlk ünitesini 2023 yılında devreye almaya hedeflediğimiz bu santralle Türkiye dünyada az sayıda nükleer üs sahibi ülkeler arasına girecek. İnşallah bunun ikinci, üçüncü projemiz takip edecek. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimiz şu anda Rusya'da eğitim alıyor. 

    'RUSYA İLE PEK ÇOK FIRSATIMIZ VAR'

    • (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme) Rusya ile enerjiden savunmaya, turizmden savunmaya kadar çok derinlikli ilişkilerimiz var. Yakın iş birliği içinde olduğumuz bölgesel meseleleri de görüştük. Ticaret hacmimiz Rusya ile 22 milyar doları buldu. Rusya ile önümüzde kullanılmayı bekleyen daha pek çok fırsat olduğunu biliyoruz.

    'BU KATLİAMI YAPANLARI LANETLİYORUM, BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'

    • Doğu Guta
      © REUTERS/ Omar Sanadiki
      Rusya, Suriye'nin Doğu Guta’daki Duma’da kimyasal silah kullandığını yalanladı
      İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Rusya ve İran'la Suriye krizinin çözümünde bir dönüm noktası olan zirveleri devam ettirmekte kararlıyız. Üçüncüsü inşallah Tahran'da olacak. Doğu Guta ve Duma… Bu katliamı yapanları, evet lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin. Bu katliamı yapanlar, bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün sayın Putin ile bir görüşmem oldu, görüşmeler bugün yarın aynı şekilde devam edecek.

    'GABON, 3 FETÖ'CÜYÜ TESLİM ETTİ'

    • Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.

    'ROMANLARI TAHRİK ETMEK İÇİN…'

    'SURİYELİLERE HARCANAN PARAYA KAFAYI TAKTI'

    • BM: Suriyeli sığınmacı sayısı 5 milyonu geçti
      © AFP 2018/ THOMAS COEX
      AB, Türkiye'ye 3 milyar euro yardımı denetleyecek
      Bu zat 2014’te Suriyeliler için ‘çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın’ demişti. 'Vatana ihanet etmek, 1,5 milyon Suriyeliyi topraklarımıza sokmaktır' demiştir. 2016’da bu defa 'Suriyelilerin yer altı dünyasının önemli aktörleri olacağı' kehanetinde bulunmuştu. Hatta hızını alamayıp, demokrasi bakımından Suriye ile Türkiye’yi karşılaştırmıştı. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. Halbuki ilgili kurumlara sorsa tam sayıyı alabilir. Şehit olan ÖSO mensubunu bu adam yok saymıştı. İşte Afrin’deki ÖSO’nun komuta kademesinde ziyaretime geldiler. Konuştuk ve arkadaşlarımın takdimlerini aldım. Takdimlerden sonra kendilerine birer hediyem vardı. Ve enteresan, komutanlardan bir tanesi, rütbe albay. Dediler ki, bu komutan bu cephedeki en fedakarlarda bir tanesi. Hayırdır dedim… 'Ameliyatla karnını aldılar' dedi. Nasıl bir şey dedim ya, açın bakayım bir göreyim. Ve açtılar. Hakikaten tamamıyla bu kısım, operasyondan geçmiş. Tabi sadece o değil, omuzdan kalçadan her taraftan mermiler almış. Fakat sevgili kardeşlerim, durmamış. Daha sonra tekrar cepheye gitmiş ve şu anda yine cephede.

    'CHP'NİN DEVRİ YAKINDA KAPANACAKTIR'

    • Ve Türk milletinin nevi şahsını oluşturan o çeşitlilik bize mahsustur. Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen, fakat her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacaktır. Hiç endişe etmeyin.

    'SIKIYSA BUNDAN SONRA BU YOLA TEVESSÜL ETSİNLER'

    • TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı
      © AA/ Murat Kaynak
      Cinsel istismar yasa tasarısı TBMM'de
      Çocuklarımızın istismara uğramasına asla tahammül edemeyiz. Bu konuda yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Ortaya istismarın önlenmesi acil eylem planı ortaya çıktı. Kapsamlı hususlar yer alıyor. Kanuni düzenleme de Meclis Başkanlığımıza sunuldu. Çocuklara cinsel istismar suçunun üst sınırı 20 yıldan 40 yıla kadar çıkarılıyor. İstismarın nitelikli olması durumunda Ceza müebbet ve ağırlaştırılmış müebbete kadar yükseltilebilecek. Sıkıysa bundan sonra bu yola tevessül etsinler. Kimyasal kastrasyon da uygulanabilecek.

    'DAĞDA ARADIMIZ AVRUPA'DA KARŞIMIZA ÇIKIYOR, BIKTIK'

    • Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu' iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık.

    Ayrıca Erdoğan, kendisini destekleyen slogan atıp sözünü kesen partililere "Sürekli sloganla konuşmamın hassasiyetlerini bozmayalım" diyerek karşılık verdi.

    'İSMET BEY, SİZİ BURAYA ALALIM…'

    Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı “İsmet sizi buraya alalım” diye kürsüye çağırdı. İkilinin bir süre kürsü önünde konuştukları gözlendi. T24'ün aktardığına göre Yılmaz'ın Erdoğan'a "Üç sivil toplum örgütünün yaptığı bir araştırma. Gençlerimizin deizm ile ilgili bir düşüncesi var diye" dediği ifade edildi.

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Doğu Guta, Duma, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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