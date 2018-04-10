Canikli: Afrin'i seçilmiş hükümete teslim edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Canikli, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye yönelik 'Afrin'den çıkın' çağrılarına yanıt veren Canikli, "Afrin'de terör tehdidi sürüyor, riskler tam kaldırılana kadar tedbirlerimiz sürer, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Canikli, "Ülkemize yönelik terör tehdidi bittiğnide Afrin'i seçilmiş hükümete teslim edeceğiz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk güçlerinin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini ve operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini belirtmişti.