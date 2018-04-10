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    İstanbul Boğazı'nda 225 metre uzunluğundaki geminin dümeninin kilitlenmesi ve sürüklenmesinin ardından çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ön cepheden çok büyük hasar aldı.

    İstanbul Boğazı'nda tarihi yalıya çarpan gemiye ihtiyati haciz konuldu

    Muhammed Gencebay Gür
    Türkiye
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    Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak yıkan gemi için haciz kararı alındı. Gemiye şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu.

    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, cumartesi günü yaşanan olayın ardından, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dün ihtiyati haciz talebi ile başvuru yapıldı.

    İstanbul Boğazı'nda 225 metre uzunluğundaki geminin dümeninin kilitlenmesi ve sürüklenmesinin ardından çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ön cepheden çok büyük hasar aldı.
    Muhammed Gencebay Gür
    Boğaz'da dev ticari geminin çarptığı tarihi yalı yıkıldı
    Malikler adına yapılan başvuruda, Malta bayraklı Vitaspirit gemisi ve kaptanı için ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

    Başvuruda, geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedildi. Başvuruda, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, İstanbul Liman sahasında bulunan 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi.

    Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi.

    Yalı sahipleri adına dosyayı takip eden avukatlar Nazlı Selek ve Erdal Gökçe, konuya ilişkin, "Şimdilik 50 milyon dolar için yalı maliklerinin başvurusuyla geminin ihtiyaten haczine karar verildi. Şu an geminin ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine bildirimler yapılmakta. Zarar tespit çalışmaları devam etmekte" dedi.

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    Etiketler:
    Haciz, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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