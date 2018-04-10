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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Er meydanına gel' sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Er meydanına gelmezsin diyorsun. Nihayet söyledin. Şimdi sana söylüyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir" dedi.

    Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Siyasi partilerin temel görevi sorun yaratmak değil, var olan sorunları çözmektir. Bu çerçevede hareket edersek sorunlardan da, kavgadan da kurtuluruz.
    • ​Söz herkesi ev sahibi yapacağız, tapusunu vereceğiz. Vatandaşın derdi varsa, sorunu varsa çözeceksiniz. Ankara'daki beylerin siyaset anlayışında bu yok. Vatandaşın vergisini nasıl cebime doldururum derdi var.

    'ADALET ARAMAMIZA ENGEL OLUYORSUNUZ'

    • CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel
      © AA/ Ünal Gündoğdu
      Berberoğlu'nu ziyaret eden CHP'li Özel: Burada yaşananlar insanlık ayıbıdır
      Bugün bir darbe süreci yaşıyoruz. Yargı korkuyor, avukat korkuyor, üniversite hocası korkuyor. Bu ülkeye herkes için demokrasi getireceğiz. Korkmuyoruz, korkmayacağız.
    • Bir milletvekilimiz her seferinde aramızda yok, tam 301 gündür… Enis Berberoğlu, 301 gündür içeride esir. Hiçbir suçu yok, konu bir gazete haberi. Hakim arkadaşlara soruyorum ne yapıyorsunuz siz? AYM üyelerine açık ve net çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği yaratıyorsunuz. Adalet aramamıza engel oluyorsunuz. 'Suçludur' deyin, ben de adaleti başka bir yerde arayayım.
    • AYM'nin başkan ve üyelerine istirham ediyorum, 301 gündür bekliyoruz. Niye içeride? Hangi gerekçe ile içeride? Milletvekilleri hapse atılmaz. Milletin vekili diyoruz, hapiste ne işleri var, gelirler Meclis'te konuşurlar.

    'DELİLLERİ TOPLAYAN BÜTÜN POLİSLER İÇERİ ATILDI'

    • Emniyet Genel Müdürü (EGM) Selami Altınok
      © AA/
      Emniyet Genel Müdürü Altınok: Teşkilatta bilinen FETÖ'cü kalmadı
      Polis teşkilatını A'dan Z'ye FETÖ'ye teslim eden kim? Bir numaralı sarayda oturan zat, siyasi ayağı odur. Delilleri toplayan bütün polisler içeri atıldı. 200 yıllık bir kurum, bir terör örgütü tarafından teslim alınabiliyor. Polis hükümetin mi, devletin mi polisi? Polis hükümetin değil, devletin polisidir. Devletin polisi olduğu için hüümetten aldığı suç konulu emirleri yerine getirmez.
    •  Polise sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Polis devletin değil de hükümetin olursa ne olur? Halkı baskılamak için bir araç olur. Polis hükümetin değil halkın polisidir. Hükümetin polisi olmayı tercih edersiniz siz halktan koparsınız.
    • Polis teşkilatı üzerinde son zamanlarda oyunlar oynanıyor. Neden, hâlâ güvenilmiyor. Polisten korkuyorsun, askerden korkuyorsun, halktan korkuyorsun, en çok da benden korkuyorsun. Yer gök polis dolu, kardeşim bu polislerin dünya kadar işi var. Havada da helikopterle koruyorlar. Havadan biri ateş mi edecektir acaba?

    '5-6 BİN LİRA VERDİN DE ROMANLAR MI GÜNLÜK YAŞADI?'

    • CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Berk Özkan
      Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nde konuştu: 'Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun' diyeceksiniz
      Roman kardeşlerime açık söylüyorum; kimliğiniz, inancınız ne olursa olsun, insan Allah'ın yarattığı varlıktır dedik, başımızın üstünde yeriniz var. Romanlar gününüz kutlu olsun. Bir çalışma oldu ve Romanların 5 sorunu olduğunu tespit ettik. 12 yıllık bir eğitim getirirseniz, servis, kalem, kitap ücretsiz olursa hiçbir romanın çocuğu okulu bırakmaz. Kitap, defter, kalem alamıyor, okulu bırakıyor. Sadece Romanlar değil, tüm fakir aileler aynı durumda. Kitabı veriyorsun, defteri, kalemi, silgiyi, servisi, öğle yemeğini niye vermiyorsun? Romanlara kucak açan, sorunlarını çözen tek parti CHP'dir. Çünkü CHP Atatürk'ün partisidir. Romanlar günlük yaşıyorlar diyorlar. Sen 5-6 bin lira verdin de Romanlar mı günlük yaşadı? Onlara aile sigortasını anlattım. Hiçbir Roman annesi dilenmeyecek. Aile sigortasına alacağız, herkesin parasını vereceğiz. İnsan gibi yaşayacak, evinde oturabilecek.

    'AK PARTİ'NİN GENEL BAŞKANI OLAN ZAT 'TANIDIĞINIZ FETÖ'CÜLERİ İHBAR EDİN' DEDİ'

    • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, silahlı saldırı
      © AA/ Emrah Yaşar
      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti
      Eskişehir'de yaşanan olay hepimizi üzdü. Bir araştırma görevlisi, hayatını öğrencilere vermiş bir kişi, kalktı 4 kişiyi katletti. Bu noktaya nereden geldik? AK Parti'nin genel başkanı olan zat, "Tanıdığınız FETÖ'cüleri ihbar edin" dedi. Bir baktık ortalık ihbardan geçilmiyor. Bu katliamı yapan kişi, herkesi FETÖ'cü diye damgalamış. Bir cadı avı başlatıldı. Hakimler FETÖ'cü denilenleri araştırmadan hapse attı. Ölen kişilerin kanları vatandaşı muhbirliğe çağıranın yakasındadır.

    'ŞEKER PANCARI ORMANDAN 3 KAT FAZLA OKSİJEN ÜRETİYOR'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çorum'da düzenlediği Şeker Vatandır Vatan Satılamaz mitinginde konuştu.
      © AA/ Kemal Ceylan
      Kılıçdaroğlu: Sana şeker fabrikalarını sattırmayacağız
      Şeker vatandır, vatan satılmaz dedik. Her vatandaş yılda 35 kilo şeker tüketiyor. Bir kişi hariç. Saraydaki zat bal ve badem ile besleniyor. Sen badem sütünü nerede kullanıyorsun diyorum, tık yok.
    • Bir yıl petrol kullanmazsanız ölmezsiniz, ama bir yıl şeker kullanmazsanız ölürsünüz. Kardeşim şeker üret, Ortadoğu'ya sat. İngiliz, Fransız satana kadar sen sat. 15 yılda bir şeker fabrikası açmamış. Atatürk, İnönü, Menderes, Ecevit, Erbakan, Özal kurmuş ama bir kişi kurmamış. Onlar kurmuş ben satacağım diyor. İntikam alacağım diyor, kimden Demirel'den, Erbakan'dan, Ecevit'ten.
    • Sana o fabrikaları kapattırmayacağız diyoruz. Binlerce kişi çalışıyor, hayvanlara posası kullanılıyor, hayvancılığı öldürdüler. Dünyanın en pahalı yemini veriyorsun. Artık yem de bulunmuyor, saman ithal ediyorsun. Ormandan 3 kat daha fazla oksijen üretiyor şeker pancarları. Yok etmek için adeta yemin etmişsiniz.

    '7/24 KONUŞ, MİLLET SENDEN BIKTI YA'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Selvi'den Erdoğan'a tavsiye: Kılıçdaroğlu perhizi
      Tüm araçlarıyla üstümüze geliyorlar. TV, gazete, radyoyla üstümüze geliyorlar. Siz kimsiniz, biz kimiz. Biz Kuvayi Milliye'ciyiz. Biz kendi vatanımızı koruruz.
    • Erzurumluya, Yozgatlıya sesleniyorum. Oy verdin, her sene nüfusun azalıyor. Herkes büyük şehirlere gidiyor ekmek bulabilir miyim diye. Yakayı tefeciye kaptırdılar. 150 milyar dolar faiz ödediler. Dilin kapı kadar uzun desene 150 milyar dolar faiz ödemedik diye. Hiç kimse günaha, harama ortak olmasın. Düne kadar bağırıyorlardı faizler çok yüksek, KHK ile düşmezmiş. Talimat ver o zaman. Zirat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası emrinde. 700 milyon doları verecekler o TV'ler, gazeteler, CHP'ye kapalı olacak.
    • 7/24 konuş, millet senden bıktı ya. Koltuk ittifakı kurdular, biz şeker ittifakı kurduk. Çorum'dan sordum beyefendiye, sevgili Erdoğan, Türkiye Sudan'da tarım arazisi kiraladı. TRT Haber yayınladı. Tık yok. Çiftçiye sesleniyorum, Sudan'daki vatandaşı destekliyor, seni köstekliyor. Sandıkta hesabını sormak senin namus borcun, namus.

    'MAL VARLIĞINI İNTERNET SİTESİNE BİLE KOYAMIYORSUN'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Murat Kaynak
      Ahmet Hakan: CHP'liler, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 'Vay namuslu vay' dediğini sanıyor
      Sağ olsun beni övmüş. Ömründe devletten aldığının dışında tek kuruş kazanamamış diyor. Evet devlette çalıştım. Bütün hayatımı incelediler. Bir kuruş yolsuzluk bulamadılar, bulamazsınız. Biz de kul hakkı yememiz söz konusu olamaz. Bizim Man Adası'nda şirketimiz yok. Bu ülkede vergi vermemek için Man Adası'nda şirket kuranların arkasında duruyorsun. Diyordu ki yırtık ayakkabı ile siyasete girdim, ben yırtık ayakkabı ile girmedim. Mal varlığımı siyasete girerken açıkladım. Sen mal varlığını internet sitesine bile koyamıyorsun. Devlet yönetmek için garip gurebanın hakkına dokunmamak gerekir.
    • Er meydanına gelmezsin diyorsun. Nihayet söyledin. Şimdi sana söylüyorum. Er meydanını tespit et gelmeyen şerefsizdir.
    Etiketler:
    özelleştirme, Şeker fabrikası, TBMM, AYM, AK Parti, CHP, Enis Berberoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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