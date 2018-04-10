Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Siyasi partilerin temel görevi sorun yaratmak değil, var olan sorunları çözmektir. Bu çerçevede hareket edersek sorunlardan da, kavgadan da kurtuluruz.
#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor https://t.co/uS1eK5CzrY— AA Canlı (@AACanli) April 10, 2018
- Söz herkesi ev sahibi yapacağız, tapusunu vereceğiz. Vatandaşın derdi varsa, sorunu varsa çözeceksiniz. Ankara'daki beylerin siyaset anlayışında bu yok. Vatandaşın vergisini nasıl cebime doldururum derdi var.
'ADALET ARAMAMIZA ENGEL OLUYORSUNUZ'
- Bugün bir darbe süreci yaşıyoruz. Yargı korkuyor, avukat korkuyor, üniversite hocası korkuyor. Bu ülkeye herkes için demokrasi getireceğiz. Korkmuyoruz, korkmayacağız.© AA/ Ünal Gündoğdu
- Bir milletvekilimiz her seferinde aramızda yok, tam 301 gündür… Enis Berberoğlu, 301 gündür içeride esir. Hiçbir suçu yok, konu bir gazete haberi. Hakim arkadaşlara soruyorum ne yapıyorsunuz siz? AYM üyelerine açık ve net çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği yaratıyorsunuz. Adalet aramamıza engel oluyorsunuz. 'Suçludur' deyin, ben de adaleti başka bir yerde arayayım.
- AYM'nin başkan ve üyelerine istirham ediyorum, 301 gündür bekliyoruz. Niye içeride? Hangi gerekçe ile içeride? Milletvekilleri hapse atılmaz. Milletin vekili diyoruz, hapiste ne işleri var, gelirler Meclis'te konuşurlar.
'DELİLLERİ TOPLAYAN BÜTÜN POLİSLER İÇERİ ATILDI'
- Polise sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Polis devletin değil de hükümetin olursa ne olur? Halkı baskılamak için bir araç olur. Polis hükümetin değil halkın polisidir. Hükümetin polisi olmayı tercih edersiniz siz halktan koparsınız.
- Polis teşkilatı üzerinde son zamanlarda oyunlar oynanıyor. Neden, hâlâ güvenilmiyor. Polisten korkuyorsun, askerden korkuyorsun, halktan korkuyorsun, en çok da benden korkuyorsun. Yer gök polis dolu, kardeşim bu polislerin dünya kadar işi var. Havada da helikopterle koruyorlar. Havadan biri ateş mi edecektir acaba?
'5-6 BİN LİRA VERDİN DE ROMANLAR MI GÜNLÜK YAŞADI?'
'AK PARTİ'NİN GENEL BAŞKANI OLAN ZAT 'TANIDIĞINIZ FETÖ'CÜLERİ İHBAR EDİN' DEDİ'
'ŞEKER PANCARI ORMANDAN 3 KAT FAZLA OKSİJEN ÜRETİYOR'
- Şeker vatandır, vatan satılmaz dedik. Her vatandaş yılda 35 kilo şeker tüketiyor. Bir kişi hariç. Saraydaki zat bal ve badem ile besleniyor. Sen badem sütünü nerede kullanıyorsun diyorum, tık yok.© AA/ Kemal Ceylan
- Bir yıl petrol kullanmazsanız ölmezsiniz, ama bir yıl şeker kullanmazsanız ölürsünüz. Kardeşim şeker üret, Ortadoğu'ya sat. İngiliz, Fransız satana kadar sen sat. 15 yılda bir şeker fabrikası açmamış. Atatürk, İnönü, Menderes, Ecevit, Erbakan, Özal kurmuş ama bir kişi kurmamış. Onlar kurmuş ben satacağım diyor. İntikam alacağım diyor, kimden Demirel'den, Erbakan'dan, Ecevit'ten.
- Sana o fabrikaları kapattırmayacağız diyoruz. Binlerce kişi çalışıyor, hayvanlara posası kullanılıyor, hayvancılığı öldürdüler. Dünyanın en pahalı yemini veriyorsun. Artık yem de bulunmuyor, saman ithal ediyorsun. Ormandan 3 kat daha fazla oksijen üretiyor şeker pancarları. Yok etmek için adeta yemin etmişsiniz.
'7/24 KONUŞ, MİLLET SENDEN BIKTI YA'
- Tüm araçlarıyla üstümüze geliyorlar. TV, gazete, radyoyla üstümüze geliyorlar. Siz kimsiniz, biz kimiz. Biz Kuvayi Milliye'ciyiz. Biz kendi vatanımızı koruruz.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Erzurumluya, Yozgatlıya sesleniyorum. Oy verdin, her sene nüfusun azalıyor. Herkes büyük şehirlere gidiyor ekmek bulabilir miyim diye. Yakayı tefeciye kaptırdılar. 150 milyar dolar faiz ödediler. Dilin kapı kadar uzun desene 150 milyar dolar faiz ödemedik diye. Hiç kimse günaha, harama ortak olmasın. Düne kadar bağırıyorlardı faizler çok yüksek, KHK ile düşmezmiş. Talimat ver o zaman. Zirat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası emrinde. 700 milyon doları verecekler o TV'ler, gazeteler, CHP'ye kapalı olacak.
- 7/24 konuş, millet senden bıktı ya. Koltuk ittifakı kurdular, biz şeker ittifakı kurduk. Çorum'dan sordum beyefendiye, sevgili Erdoğan, Türkiye Sudan'da tarım arazisi kiraladı. TRT Haber yayınladı. Tık yok. Çiftçiye sesleniyorum, Sudan'daki vatandaşı destekliyor, seni köstekliyor. Sandıkta hesabını sormak senin namus borcun, namus.
'MAL VARLIĞINI İNTERNET SİTESİNE BİLE KOYAMIYORSUN'
- Er meydanına gelmezsin diyorsun. Nihayet söyledin. Şimdi sana söylüyorum. Er meydanını tespit et gelmeyen şerefsizdir.
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