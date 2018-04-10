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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

    HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'dokunulmazlık' yanıtı: Herkes anladı, bir tek siz anlamadınız

    Emin Sansar
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Size 'Tek adam rejimini kurmak için yapılmaktadır' dedik; herkes anladı, bir tek siz anlamadınız" ifadelerini kullandı.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin bugünkü grup toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili sözlerine yanıt verdi.

    Selahattin Demirtaş
    © AP Photo/ Petros Giannakouris
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    Temelli, Kılıçdaroğlu'nun "Dokunulmazlıklarla ilgili tavrın gerekçesini HDP'ye anlattık, kendi arkadaşlarımıza anlatamadık" açıklaması için, "Biz böyle bir şeye ikna olmadık" dedi.

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın duruşması olduğunu hatırlatan Temelli, "Biz herkesi davet ediyoruz. Oraya gelin ve bu duruşmaları izleyin. Bunu izlemek yerine Sayın Kılıçdaroğlu, suç mahalline geri dönüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bizde fil hafızası var. 'Dokunulmazlıkla ilgili tavrın gerekçesini HDP'ye anlattık kendi arkadaşlarımıza anlatamadık' diyorsunuz. Şimdi bunu neresinden düzeltelim, çok zor" diye konuştu.

    'DEMİRTAŞ SİZE TANE TANE ANLATIR'

    Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin süreçte yaptığı açıklamalarına değinen Temelli, "Şimdi dönüp bize, 'Biz HDP'lilere anlattık' diyor. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir şeye ikna olmadık, tam tersine biz size çok şey anlattık ama siz o sırada bizi dinlemek yerine başka şeyleri dinliyordunuz. Şimdi bunun günahını böyle çıkartamazsınız. Bence herkes anladı bir tek siz anlamadınız Sayın Kılıçdaroğlu ama hâlâ bir şansınız var. Edirne'ye gidebilirsiniz, Selahattin Demirtaş size tane tane bunu anlatır" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    HDP, CHP, Sezai Temelli, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş, Türkiye
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